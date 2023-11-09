Можно ли спать на кровати, на которой умер человек?

Близкий человек долго болел и умер на своей постели в доме. И многих людей волнует вопрос, можно ли использовать мебель и вещи умершего родственника, и не принесет ли оно болезни еще кому-нибудь из семьи.

Можно ли спать на кровати покойника, и что можно сделать с такой кроватью, разбиралось РБК-Украина (проект Styler) вместе с порталом " Ого ".

Эзотерическая точка зрения

Экстрасенсы утверждают, что кровать умершего человека лучше заменить. Если возможности купить новую кровать нет, и спать на чем нужно, то нужно провести ритуал очищения смертного одра близкого человека.

Для этого нужно обойти кровать со всех сторон с зажженной свечой, проводя над ней и под ней. Огонь свечи очищает. Также можно мебель (диван, кресло, кровать) умершего человека святой водой и посыпать священной солью.

Медицинская точка зрения

Ученые и врачи скептически относятся к предрассудкам на эту тему. Они не видят ничего плохого, чтобы оставить диван или кровать умершего человека и использовать по назначению.

Но все же следует сделать дезинфекцию мебели после того, как на нем умер человек. Можно даже полностью перетащить мягкую часть, заменить матрас.

Следует избавиться от постельного белья и обязательно хорошо убрать и проветрить помещение. Особенно если болезнь умершего была инфекционная или вирусная. Можно использовать специальную кварцевую лампу и спирт.

Мнение церкви

В целом церковь спокойно относится к использованию личных вещей и мебели умерших людей. Одежду можно раздать нуждающимся, которые будут молиться за упокой души. Однако по традициям это делается после 40-го дня. После этого можно пригласить домой священника, чтобы он совершил обряд освящения дома и мебели.

Вот мнение по этому поводу протоиерея Сергея: