Почему блины рвутся и подгорают во время жарки: топ частых ошибок

Почему блины рвутся

Такая проблема может возникнуть, если вы добавили в тесто слишком мало яиц или муки.

К тому же следует тесто оставить на 20-30 минут перед приготовлением. Также нельзя использовать слишком много масла.

Причины пригорания

Эксперты говорят, что блины во время жарки могут быстро пригорать, если добавить в тесто слишком много сахара.

Кроме того, это может произойти, если сковорода была перегрета или вы жарили на большом огне.

Почему становятся твердыми

Такое часто случается, если использовать слишком много яиц.

Тесто может получиться слишком густое, если добавить многовато муки. Из-за этого блины плохо впитывают масло, становятся жесткими и тягучими.

Как приготовить идеальные блины

Чтобы приготовить хорошие блины, следует использовать правильное соотношение яиц, молока и муки.

Соотношение муки к жидкости 2:3 (то есть на каждые 2 стакана муки вы должны использовать 3 стакана жидкости).

Важно, чтобы все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Если у вас есть 1 литр молока, то используйте не менее 3 яиц и не более 1 с.л растительного масла, 2 с.л сахара, половину ч.л соли и половину ч.л соды.

Перед приготовлением дайте постоять тесту 20-30 минут.