Чому млинці рвуться та підгоряють під час смаження: топ найчастіших помилок

Чому млинці рвуться

Така проблема може виникнути, якщо ви додали у тісто занадто мало яєць або борошна.

До того ж варто тісто варто залишити на 20-30 хвилин перед приготуванням. Також не можна використовувати занадто багато олії.

Причини пригорання

Експерти кажуть, що млинці під час смаження можуть швидко пригорати, якщо додати у тісто забагато цукру.

Окрім того, це може статись, якщо сковорода була перегріта або ви смажили на великому вогні.

Чому стають твердими

Таке часто стається, якщо використати забагато яєць.

Тісто може вийти занадто густе, якщо додати забагато борошна. Через це млинці погано вбирають олію, стають жорсткими та тягучими.

Як приготувати ідеальні млинці

Щоб приготувати хороші млинці, слід використовувати правильне співвідношення яєць, молока і борошна.

Співвідношення борошна до рідини 2:3 (тобто на кожні 2 склянки борошна ви повинні використовувати 3 склянки рідини).

Важливо, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Якщо у вас є 1 літр молока, то використовуйте не менше 3 яєць і не більше 1 с.л олії, 2 с.л цукру, половину ч.л солі та половину ч.л соди.

Перед приготуванням дайте тісту постояти 20-30 хвилин.