Какие ингредиенты ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов
Блины – блюдо вкусное и простое, но в то же время нужно знать ряд нюансов, чтобы не испортить продукты, и себе настроение. Какие же ингредиенты могут быть лишними в них?
Узнайте об этом ниже из материала Styler.
Пищевая сода
Запомните: сода в тонкие блины не добавляется. Если вы хотите сделать их ажурными и чуть-чуть пышнее, сделайте жидкое дрожжевое тесто. А сода сделает блины не только резиновыми, но еще и оставит неприятный привкус, если не рассчитать пропорцию.
В случае, если вы добавляете соду, тогда пеките уже панкейки – толстые американские блины на всю сковородку. Но для них нужно немного больше муки, чтобы тесто было более густым.
Сливочное масло
Такая составляющая уместна для подачи уже готовых блинов. А в само тесто не следует вливать растопленное масло. Учтите, что оно при остывании блинчиков так же остынет, и сделает их не такими нежными, как хотелось бы. Кроме того блины могут стать слишком жирными.
Вместо этого нужно добавить обычное подсолнечное масло без запаха. Оно даст блинам упругость, а также убережет от пригорания.
Яйца
Чтобы блины были очень мягкими и нежными, эластичными, действительно следует использовать яйца. Но с их добавлением нужно быть предельно аккуратными.
На 500 мл молока будет достаточно 2-3 яиц. Большее количество добавлять не нужно. Тем более что цена на продукт сейчас кусается.
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