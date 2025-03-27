Почему Лунные и Солнечные затмения всегда происходят парами и с промежутком в две недели?

Затмения - это уникальные астрономические события, которые происходят, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются в пространстве. Интересно, что затмения обычно происходят парами: солнечное и лунное, с интервалом около двух недель.

Сезоны затмений

Земля вращается вокруг Солнца, а Луна - вокруг Земли. Орбита Луны наклонена примерно на 5 градусов относительно орбиты Земли. Из-за этого наклона затмения не происходят ежемесячно.

Однако дважды в год наступают периоды, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются в одной плоскости. Эти периоды называются сезонами затмений и длятся около 34 дней.

Почему затмения идут парами?

Выравнивание происходит только в определенное время. Луна дважды пересекает плоскость орбиты Земли, и это называется узлами. Когда узлы находятся вблизи полнолуния или новолуния, тогда может быть лунное или солнечное затмение.

Однако узлы не остаются неподвижными, иначе у нас были бы затмения каждый месяц или никогда. Узлы постепенно вращаются вокруг Земли, и они завершают полный оборот за 6793 дня, что составляет примерно 18,6 года. Затмение может произойти только тогда, когда Луна находится в узле, а Солнце занимает правильное положение.

14 дней между Новолунием и Полнолунием недостаточно для того, чтобы узел достаточно сместился, поэтому солнечные и лунные затмения идут парами.

Затмения повторяются в течение 18-летнего цикла, за которым наблюдают многие культуры на Земле, которые определили этот цикл независимо друг от друга. Этот цикл называют циклом Сароса.

Пары затмений

В рамках одного сезона затмений во время полнолуния может произойти лунное затмение, а во время новолуния - солнечное затмение. Поскольку между полнолунием и новолунием проходит примерно 14 дней, затмения происходят парами с интервалом в две недели.

Например, в 2024 году частичное лунное затмение произошло 18 сентября, а кольцеобразное солнечное - 2 октября. А в 2025 году частичное лунное затмение произошло 14 марта, а солнечное затмение ожидается - 29 марта.

Еще одна пара затмений нас ждет осенью: лунное затмение будет 7 сентября, а солнечное затмение - 21 сентября.

В 2026 году:

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 17 февраля, а полное лунное - 3 марта, а затем полное солнечное затмение - 12 августа, а частичное лунное - 28 августа.

А бывают ли исключения?

Иногда в одном сезоне затмений могут произойти три затмения: два солнечных и одно лунное, или наоборот. Это случается, когда первое затмение происходит в начале сезона, второе - посередине, а третье - в конце. Однако такие случаи являются редкими.

Солнечное затмение 29 марта

В некоторых странах Солнце будет закрыто полностью, а в некоторых - частично. Лучше всего затмение будет видно в Северной Африке, Испании и на западе Европы.

Лучшее время для наблюдения за Солнечным затмением в Украине - между 13:00 и 14:00 часами.

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