Чому Місячні та Сонячні затемнення завжди відбуваються парами й з проміжком у два тижні?

Затемнення - це унікальні астрономічні події, які відбуваються, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються в просторі. Цікаво, що затемнення зазвичай відбуваються парами: сонячне та місячне, з інтервалом близько двох тижнів.

Сезони затемнень

Земля обертається навколо Сонця, а Місяць - навколо Землі. Орбіта Місяця нахилена приблизно на 5 градусів відносно орбіти Землі. Через цей нахил затемнення не відбуваються щомісяця.

Проте двічі на рік настають періоди, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються в одній площині. Ці періоди називаються сезонами затемнень і тривають близько 34 днів.​

Чому затемнення йдуть парами?

Вирівнювання відбувається лише в певний час. Місяць двічі перетинає площину орбіти Землі, і це називають вузлами. Коли вузли знаходяться поблизу повного Місяця або молодика, тоді може бути місячне або сонячне затемнення.

Однак вузли не залишаються нерухомими, інакше у нас були б затемнення щомісяця або ніколи. Вузли поступово обертаються навколо Землі, і вони завершують повний оберт за 6793 дні, що становить приблизно 18,6 року. Затемнення може відбутися лише тоді, коли Місяць знаходиться у вузлі, а Сонце займає правильне положення.

14 днів між Молодиком та Повним місяцем недостатньо для того, щоб вузол достатньо змістився, саме тому сонячні та місячні затемнення йдуть парами.

Затемнення повторюються протягом 18-річного циклу, за яким спостерігає багато культур на Землі, які визначили цей цикл незалежно одне від одного. Цей цикл називають циклом Сароса.

Пари затемнень

У межах одного сезону затемнень під час повного Місяця може відбутися місячне затемнення, а під час нового Місяця - сонячне затемнення. Оскільки між повним і новим Місяцем проходить приблизно 14 днів, затемнення відбуваються парами з інтервалом у два тижні.

Наприклад, у 2024 році часткове місячне затемнення відбулося 18 вересня, а кільцеподібне сонячне - 2 жовтня. А у 2025 році часткове місячне затемнення відбулося 14 березня, а сонячне затемнення очікується - 29 березня.

Ще одна пара затемнень нас чекає восени: місячне затемнення буде 7 вересня, а сонячне затемнення - 21 вересня.

У 2026 році:

Кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 17 лютого, а повне місячне - 3 березня, а потім повне сонячне затемнення - 12 серпня, а часткове місячне - 28 серпня.

А чи бувають винятки?

Іноді в одному сезоні затемнень можуть відбутися три затемнення: два сонячних і одне місячне, або навпаки. Це трапляється, коли перше затемнення відбувається на початку сезону, друге - посередині, а третє - наприкінці. Проте такі випадки є рідкісними.

Сонячне затемнення 29 березня

У деяких країнах Сонце буде закрите повністю, а у деяких - частково. Найкраще затемнення буде видно у Північній Африці, Іспанії та на заході Європи.

Найкращий час для спостереження за Сонячним затемненням в Україні - між 13:00 та 14:00 годинами.

Вас може зацікавити: