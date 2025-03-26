Где будет видно Солнечное затмение 29 марта в Украине: проверьте, есть ли ваш город в списке
Солнечное затмение 29 марта в Украине произойдет при новой Луне, когда спутник Земли частично закроет Солнце, создавая уникальный визуальный эффект. Лучше всего затмение будет видно в северных и западных регионах Земли, в частности в Украине.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в каких именно городах Украины солнечное затмение 29 марта будет видно лучше всего.
Что такое частичное затмение 29 марта 2025 года
Солнечное затмение - это астрономическое явление, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично или полностью закрывая его диск. В 2025 году произойдет частичное затмение, что означает, что Солнце будет затенено лишь частично.
Такие затмения повторяются по определенному циклу - они входят в серию Сарос, которая длится около 18 лет. Частичные затмения менее зрелищны, чем полные, но все же вызывают большой интерес у наблюдателей. Это явление хорошо видно без специального оборудования, но стоит использовать защитные фильтры для глаз.
Затмение 2025 года будет повторением аналогичного явления, которое наблюдалось в 2007 году. Кроме астрономического значения, такие явления часто становятся предметом научных исследований о влиянии затмений на атмосферу Земли.
Где будет видно солнечное затмение 29 марта в мире?
Это затмение можно будет наблюдать в разных регионах Северного полушария. Наилучшие условия для наблюдения сложатся в Северной Европе, части Восточной Европы, а также в северной части Атлантического океана.
Кроме того, затмение будет видно в некоторых регионах Северной Америки, в частности на северо-востоке Канады. Часть Африки, в частности северо-запад континента, также сможет увидеть это явление.
Самая глубокая фаза затмения - 93,8 % - ожидается в Канаде, вблизи полуострова Унгава. В этих местах Луна закроет большую часть солнечного диска, создавая эффект полумрака. В некоторых районах затмение может повлиять на температуру воздуха, вызывая кратковременное похолодание.
29 марта 2025 года можно будет увидеть редкое солнечное затмение (фото: Freepik.com)
Где в Украине можно увидеть затмение 29 марта?
В Украине частичное солнечное затмение будет наблюдаться преимущественно в северных и западных регионах.
Наилучшие условия будут в Волынской области, где Солнце будет закрыто на 11%. Во Львовской области фаза затмения составит 6,7 %, в Закарпатье - 6,2 %, в Тернопольской области - 4 %.
В центральных регионах затмение будет менее заметным: в Киеве максимальная фаза достигнет лишь 0,6 %.
Лучшее время для наблюдения - между 13:00 и 14:00 по киевскому времени.
Города, где можно увидеть затмение:
- Львов - 6,7%
- Ужгород - 6,2 %
- Тернополь - 4 %
- Луцк - 11 % (лучшие условия)
- Киев - 0,6 % (северо-запад города)
- Чернигов - 2 %
- Житомир - 2 %
Чтобы увидеть затмение, важно выбрать открытую местность без высоких зданий и деревьев. Используйте солнцезащитные очки или специальные фильтры, чтобы не повредить глаза. Поскольку явление кратковременное, стоит заранее подготовиться к его наблюдению и проверить прогноз погоды.
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При подготовке материала использовались источники: сайты Universe Space Tech, Space.com.