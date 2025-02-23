Почему люди верят экстрасенсам и гадалкам: объяснение психологов
Экстрасенсы, гадалки, тарологи и даже ведьмы с ведьмаками - почему эти явления не теряют популярности сегодня в Украине и мире? Психологи называют несколько ключевых факторов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему несмотря на отсутствие научных доказательств, вера в экстрасенсорные способности и предсказания судьбы не теряет своей популярности.
Когнитивные предубеждения
Одной из ключевых причин веры в экстрасенсов является склонность человеческого мозга к определенным когнитивным предубеждениям, то есть систематическим ошибкам мышления. К таким предубеждениям относятся:
- Предубеждение подтверждения. Люди склонны обращать внимание и запоминать информацию, которая подтверждает их уже имеющиеся убеждения, игнорируя или недооценивая ту, что противоречит им. Если человек обращается к гадалке с верой в ее способности, он будет склонен вычленять из ее слов те фразы, которые кажутся ему точными или "совпадают с реальностью", даже если большинство предсказаний окажутся размытыми или неточными.
- Эффект Барнума, также известный как эффект Форера. Этот эффект заключается в склонности людей воспринимать размытые и общие описания личности как чрезвычайно точные и предназначенные именно для них. Экстрасенсы часто используют фразы, которые являются достаточно общими, чтобы подойти под многих людей ("Вы иногда бываете неуверенны в себе", "У вас есть неиспользованный потенциал", "Вы переживали трудные моменты в прошлом"). Люди, склонные к эффекту Барнума, воспринимают такие размытые утверждения как персональные инсайты, подтверждая таким образом "дар" экстрасенса.
- Иллюзорная корреляция. Люди склонны видеть связи и закономерности там, где их на самом деле нет. Если предсказание хоть раз "сбылось" (даже случайно), человек может быть склонен переоценивать точность других предсказаний "эксперта" и верить в его способности в целом, игнорируя многочисленные случаи, когда пророчества не сбывались.
Потребность в контроле и определенности
Жизнь полна неопределенности и непредсказуемости, что может вызвать тревогу и стресс. В такие моменты люди могут обращаться к экстрасенсам и гадалкам в поисках ощущения контроля над ситуацией и определенности относительно будущего.
Предсказания судьбы, даже если они являются размытыми и неподтвержденными, могут давать иллюзию контроля и уменьшать тревогу перед неизвестным. Обращение к экстрасенсу становится способом "заглянуть" в будущее, "подготовиться" к возможным испытаниям или "узнать", как правильно действовать в определенной ситуации.
Эмоциональная поддержка и утешение
В трудные времена, когда люди переживают личные кризисы, потери или сталкиваются с проблемами, они могут искать утешение и поддержку в нетрадиционных источниках, таких как экстрасенсы. Те часто предлагают эмоциональную поддержку, сочувствие и надежду, чего может не хватать в обычной жизни. Они могут создавать атмосферу доверия и понимания, выслушивать проблемы клиентов и давать советы, которые хоть и не имеют научной основы, но могут звучать обнадеживающе и поддерживать эмоционально.
В некоторых случаях, люди ищут у экстрасенсов не столько точных предсказаний, сколько эмоционального утешения и ощущения, что их проблемы понятны и решаемы.
Медийные факторы
Влияние СМИ, литературы и телевидения также способствует распространению идеализированных образов экстрасенсов и подпитывает веру в их способности. Если человек "варится" в среде, где вера в паранормальное распространена, он с большей вероятностью будет склонен верить в экстрасенсов и гадалок сам. Социальное подкрепление веры в паранормальное со стороны друзей, родственников или авторитетных лиц также может играть немаловажную роль.
Эффект плацебо и самовнушение
Иногда вера в экстрасенсорику может сработать как эффект плацебо. Если человек искренне верит, что гадалка или таролог ему поможет, предсказания могут повлиять на его поведение и самочувствие.
Положительные предсказания могут вселять надежду и оптимизм, побуждать к более активным действиям для достижения желаемого. Негативные пророчества, хоть и могут вызывать тревогу, иногда парадоксально мотивируют людей быть более осторожными и бдительными, что в некоторых случаях может привести к более благоприятным результатам. Также срабатывает механизм самовнушения - человек может подсознательно пытаться действовать таким образом, чтобы "прогноз" сбылся, тем самым создавая "самосбывшееся пророчество".
Важно! Научных доказательств существования экстрасенсорных способностей не существует. Обращение к тарологам, гадалкам и ведьмам, даже если они победители шоу "Битва экстрасенсов", не заменяет собой квалифицированной психологической помощи, медицинского лечения или рационального решения жизненных проблем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит идеальный вечер человека по мнению ученых.
При написании материала использовались следующие источники: блог Committee for Skeptical Inquiry - организации, занимающейся продвижением научного скептицизма и критического мышления, психологический журнал Psychology Today.