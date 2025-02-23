Почему люди верят экстрасенсам и гадалкам: объяснение психологов

Экстрасенсы, гадалки, тарологи и даже ведьмы с ведьмаками - почему эти явления не теряют популярности сегодня в Украине и мире? Психологи называют несколько ключевых факторов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему несмотря на отсутствие научных доказательств, вера в экстрасенсорные способности и предсказания судьбы не теряет своей популярности.

Когнитивные предубеждения

Одной из ключевых причин веры в экстрасенсов является склонность человеческого мозга к определенным когнитивным предубеждениям, то есть систематическим ошибкам мышления. К таким предубеждениям относятся:

Предубеждение подтверждения . Люди склонны обращать внимание и запоминать информацию, которая подтверждает их уже имеющиеся убеждения, игнорируя или недооценивая ту, что противоречит им. Если человек обращается к гадалке с верой в ее способности, он будет склонен вычленять из ее слов те фразы, которые кажутся ему точными или "совпадают с реальностью", даже если большинство предсказаний окажутся размытыми или неточными.

. Люди склонны обращать внимание и запоминать информацию, которая подтверждает их уже имеющиеся убеждения, игнорируя или недооценивая ту, что противоречит им. Если человек обращается к гадалке с верой в ее способности, он будет склонен вычленять из ее слов те фразы, которые кажутся ему точными или "совпадают с реальностью", даже если большинство предсказаний окажутся размытыми или неточными. Эффект Барнума, также известный как эффект Форера . Этот эффект заключается в склонности людей воспринимать размытые и общие описания личности как чрезвычайно точные и предназначенные именно для них. Экстрасенсы часто используют фразы, которые являются достаточно общими, чтобы подойти под многих людей ("Вы иногда бываете неуверенны в себе", "У вас есть неиспользованный потенциал", "Вы переживали трудные моменты в прошлом"). Люди, склонные к эффекту Барнума, воспринимают такие размытые утверждения как персональные инсайты, подтверждая таким образом "дар" экстрасенса.

. Этот эффект заключается в склонности людей воспринимать размытые и общие описания личности как чрезвычайно точные и предназначенные именно для них. Экстрасенсы часто используют фразы, которые являются достаточно общими, чтобы подойти под многих людей ("Вы иногда бываете неуверенны в себе", "У вас есть неиспользованный потенциал", "Вы переживали трудные моменты в прошлом"). Люди, склонные к эффекту Барнума, воспринимают такие размытые утверждения как персональные инсайты, подтверждая таким образом "дар" экстрасенса. Иллюзорная корреляция. Люди склонны видеть связи и закономерности там, где их на самом деле нет. Если предсказание хоть раз "сбылось" (даже случайно), человек может быть склонен переоценивать точность других предсказаний "эксперта" и верить в его способности в целом, игнорируя многочисленные случаи, когда пророчества не сбывались.

Потребность в контроле и определенности

Жизнь полна неопределенности и непредсказуемости, что может вызвать тревогу и стресс. В такие моменты люди могут обращаться к экстрасенсам и гадалкам в поисках ощущения контроля над ситуацией и определенности относительно будущего.

Предсказания судьбы, даже если они являются размытыми и неподтвержденными, могут давать иллюзию контроля и уменьшать тревогу перед неизвестным. Обращение к экстрасенсу становится способом "заглянуть" в будущее, "подготовиться" к возможным испытаниям или "узнать", как правильно действовать в определенной ситуации.

Эмоциональная поддержка и утешение

В трудные времена, когда люди переживают личные кризисы, потери или сталкиваются с проблемами, они могут искать утешение и поддержку в нетрадиционных источниках, таких как экстрасенсы. Те часто предлагают эмоциональную поддержку, сочувствие и надежду, чего может не хватать в обычной жизни. Они могут создавать атмосферу доверия и понимания, выслушивать проблемы клиентов и давать советы, которые хоть и не имеют научной основы, но могут звучать обнадеживающе и поддерживать эмоционально.

В некоторых случаях, люди ищут у экстрасенсов не столько точных предсказаний, сколько эмоционального утешения и ощущения, что их проблемы понятны и решаемы.

Медийные факторы

Влияние СМИ, литературы и телевидения также способствует распространению идеализированных образов экстрасенсов и подпитывает веру в их способности. Если человек "варится" в среде, где вера в паранормальное распространена, он с большей вероятностью будет склонен верить в экстрасенсов и гадалок сам. Социальное подкрепление веры в паранормальное со стороны друзей, родственников или авторитетных лиц также может играть немаловажную роль.

Эффект плацебо и самовнушение

Иногда вера в экстрасенсорику может сработать как эффект плацебо. Если человек искренне верит, что гадалка или таролог ему поможет, предсказания могут повлиять на его поведение и самочувствие.

Положительные предсказания могут вселять надежду и оптимизм, побуждать к более активным действиям для достижения желаемого. Негативные пророчества, хоть и могут вызывать тревогу, иногда парадоксально мотивируют людей быть более осторожными и бдительными, что в некоторых случаях может привести к более благоприятным результатам. Также срабатывает механизм самовнушения - человек может подсознательно пытаться действовать таким образом, чтобы "прогноз" сбылся, тем самым создавая "самосбывшееся пророчество".

Важно! Научных доказательств существования экстрасенсорных способностей не существует. Обращение к тарологам, гадалкам и ведьмам, даже если они победители шоу "Битва экстрасенсов", не заменяет собой квалифицированной психологической помощи, медицинского лечения или рационального решения жизненных проблем.