Чому люди вірять екстрасенсам і ворожкам: пояснення психологів

Екстрасенси, ворожки, тарологи та навіть відьми з відьмаками - чому ці явища не втрачають популярності сьогодні в Україні та світі? Психологи називають кілька ключових факторів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чому попри відсутність наукових доказів, віра в екстрасенсорні здібності та передбачення долі не втрачає своєї популярності.

Когнітивні упередження

Однією з ключових причин віри в екстрасенсів є схильність людського мозку до певних когнітивних упереджень, тобто систематичних помилок мислення. До таких упереджень належать:

Упередження підтвердження . Люди схильні звертати увагу та запам'ятовувати інформацію, яка підтверджує їхні вже наявні переконання, ігноруючи або недооцінюючи ту, що суперечить їм. Якщо людина звертається до ворожки з вірою в її здібності, вона буде схильна виокремлювати з її слів ті фрази, які здаються їй влучними або "збігаються з реальністю", навіть якщо більшість передбачень виявляться розмитими або неточними.

. Люди схильні звертати увагу та запам'ятовувати інформацію, яка підтверджує їхні вже наявні переконання, ігноруючи або недооцінюючи ту, що суперечить їм. Якщо людина звертається до ворожки з вірою в її здібності, вона буде схильна виокремлювати з її слів ті фрази, які здаються їй влучними або "збігаються з реальністю", навіть якщо більшість передбачень виявляться розмитими або неточними. Ефект Барнума, також відомий як ефект Форера . Цей ефект полягає в схильності людей сприймати розмиті та загальні описи особистості як надзвичайно точні та призначені саме для них. Екстрасенси часто використовують фрази, які є достатньо загальними, щоб підійти під багатьох людей ("Ви іноді буваєте невпевнені в собі", "У вас є невикористаний потенціал", "Ви переживали важкі моменти в минулому"). Люди, схильні до ефекту Барнума, сприймають такі розмиті твердження як персональні інсайти, підтверджуючи таким чином "дар" екстрасенса.

. Цей ефект полягає в схильності людей сприймати розмиті та загальні описи особистості як надзвичайно точні та призначені саме для них. Екстрасенси часто використовують фрази, які є достатньо загальними, щоб підійти під багатьох людей ("Ви іноді буваєте невпевнені в собі", "У вас є невикористаний потенціал", "Ви переживали важкі моменти в минулому"). Люди, схильні до ефекту Барнума, сприймають такі розмиті твердження як персональні інсайти, підтверджуючи таким чином "дар" екстрасенса. Ілюзорна кореляція. Люди схильні бачити зв'язки та закономірності там, де їх насправді немає. Якщо передбачення хоч раз "справдилось" (навіть випадково), людина може бути схильна переоцінювати точність інших передбачень “експерта” та вірити в його здібності в цілому, ігноруючи численні випадки, коли пророцтва не збувалися.

Потреба в контролі та визначеності

Життя сповнене невизначеності та непередбачуваності, що може викликати тривогу та стрес. У такі моменти люди можуть звертатися до екстрасенсів та ворожок у пошуках відчуття контролю над ситуацією та визначеності щодо майбутнього.

Передбачення долі, навіть якщо вони є розмитими та непідтвердженими, можуть давати ілюзію контролю та зменшувати тривогу перед невідомим. Звернення до екстрасенса стає способом "зазирнути" в майбутнє, "підготуватися" до можливих випробувань або "дізнатися", як правильно діяти в певній ситуації.

Емоційна підтримка та розрада

У важкі часи, коли люди переживають особисті кризи, втрати або зіштовхуються з проблемами, вони можуть шукати розраду та підтримку в нетрадиційних джерелах, таких як екстрасенси. Ті часто пропонують емоційну підтримку, співчуття та надію, чого може не вистачати у звичайному житті. Вони можуть створювати атмосферу довіри та розуміння, вислуховувати проблеми клієнтів і давати поради, які хоч і не мають наукового підґрунтя, але можуть звучати обнадійливо та підтримувати емоційно.

В деяких випадках, люди шукають в екстрасенсів не стільки точних передбачень, скільки емоційної розради та відчуття, що їхні проблеми є зрозумілими та вирішуваними.

Медійні фактори

Вплив ЗМІ, літератури та телебачення також сприяє поширенню ідеалізованих образів екстрасенсів та підживлює віру в їхні здібності. Якщо людина “вариться” у середовищі, де віра в паранормальне є поширеною, вона з більшою ймовірністю буде схильна вірити в екстрасенсів і ворожок сама. Соціальне підкріплення віри в паранормальне з боку друзів, родичів або авторитетних осіб також може відігравати неабияку роль.

Ефект плацебо та самонавіювання

Іноді віра в екстрасенсорику може спрацювати як ефект плацебо. Якщо людина щиро вірить, що ворожка або таролог їй допоможе, передбачення можуть вплинути на її поведінку та самопочуття.

Позитивні передбачення можуть вселяти надію та оптимізм, спонукати до більш активних дій для досягнення бажаного. Негативні пророцтва, хоч і можуть викликати тривогу, іноді парадоксально мотивують людей бути обережнішими та пильнішими, що в деяких випадках може призвести до більш сприятливих результатів. Також спрацьовує механізм самонавіювання - людина може підсвідомо намагатися діяти таким чином, щоб "прогноз" збувся, тим самим створюючи "самоздійснене пророцтво".

Важливо! Наукових доказів існування екстрасенсорних здібностей не існує. Звернення до тарологів, ворожок і відьом, навіть якщо вони переможці шоу “Битва екстрасенсів", не замінює собою кваліфікованої психологічної допомоги, медичного лікування або раціонального вирішення життєвих проблем.