Почему у людей растут зубы мудрости: ответ ученых

Зубы мудрости - это третий набор коренных зубов, расположенный в самой задней части рта. Они выглядят так же, как первые и вторые моляры, но иногда могут быть немного меньше.

Какое значение имеют зубы мудрости и для чего они нужны людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Зубы, которые появляются последними из 32 зубов в возрасте от 17 до 25 лет, обычно называют зубами мудрости. Но далеко не у всех вырастают все 4 зуба мудрости. А у некоторых людей процесс настолько болезненный, что приходится сразу же удалять новые зубы. Тем более, что современный человек абсолютно спокойно может обходиться без них.

Зачем людям нужны зубы мудрости

Более мощные челюсти. Мы все связаны с нашими предками, а те - с приматами. Кроме людей, зубы мудрости растут у обезьян, горилл и шимпанзе. Несколько миллионов лет назад у ранних предков человека были большие челюсти и зубы - значительно больше, чем у современных людей.

Например, вид под названием Australopithecus afarensis, получивший прозвище "вид Люси" в честь известного ископаемого экземпляра по имени Люси, жил примерно 3-4 миллиона лет назад.

Фото: Челюсти "вида Люси"

Челюсть и зубы особи Australopithecus afarensis были немного больше и толще ваших собственных. У них было три больших коренных зуба с толстой эмалью. Ископаемые черепа некоторых из этих очень древних людей также демонстрируют наличие мощных жевательных мышц.

Изменения в диете. Ученые считают, были необходимы более крепкие челюсти и зубы, потому что пищу, которую ели ранние предки человека, например, сырое мясо и растения, было гораздо труднее пережевывать, чем сегодняшнюю пищу.

Исследователи изучают такие вещи, как следы и микроскопические следы износа на окаменелых зубах, чтобы выяснить, предки.

Сегодняшняя еда намного мягче, чем была в прошлом, из-за многих факторов, включая хозяйство, приготовление пищи и продуктов. Мягкая пища, которую легче пережевывать, означает, что зубам приходится выполнять менее сложную работу.

В результате челюсти современного человека стали меньше, чем у наших вымерших предков, потому что для нашей еды не нужны такие же большие и острые зубы, как у их.

Учитывая эти изменения, которые происходили очень медленно на протяжении миллионов лет, третьи моляры - зубы мудрости - возможно, сейчас не так важны, как когда-то.

Отсутствие зубов мудрости

Сегодня около 25% людей полностью лишены хотя бы одного зуба мудрости, то есть он вообще не сформировался. Хотя у людей иногда не растут другие зубы, гораздо чаще это случается с зубами мудрости.

Ученые не уверены, почему это так, но, возможно, это связано с генами, которые вы унаследовали от своих родителей. Некоторые ученые утверждают, что отсутствие зубов мудрости является преимуществом для современных людей с меньшей челюстью. Конечно, в меньшую челюсть легче вместить меньше зубов.

Иногда из-за нехватки места зубы мудрости могут застревать внутри челюстной кости и так и не прорасти полностью или прорезнуться лишь частично.

Так называемый ретинированный зуб мудрости чаще встречается на нижней челюсти, чем на верхней. В тех случаях, когда зубы мудрости выросли лишь частично, люди иногда могут испытывать боль, кариес или воспаление десен, поэтому их удаляют у стоматолога.

Но зубы мудрости обычно не нужно удалять, если они полностью прорезались во рту, правильно расположены и здоровы.

Стоматологи могут осмотреть ваш рот, чтобы убедиться в наличии зубов мудрости, или просмотреть рентгеновские снимки вашей челюсти, если последние коренные зубы еще не появились, и вы подозреваете, что они могут быть ретенированы.

Стоматологи также могут посоветовать вам, рекомендуется ли какое-либо лечение или удаление зубов мудрости. Между тем, чистка зубов по крайней мере два раза в день и использование нити ежедневно помогут сохранить все ваши зубы здоровыми.