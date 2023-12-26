Чому у людей ростуть зуби мудрості: відповідь вчених

Зуби мудрості - це третій набір корінних зубів, розташований у задній частині рота. Вони виглядають так само як перші та другі моляри, але іноді можуть бути трохи менше.

Яке значення мають зуби мудрості та навіщо вони потрібні людям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на The Conversation.

Зуби, які з'являються останніми із 32 зубів у віці від 17 до 25 років, зазвичай називають зубами мудрості. Але далеко не у всіх виростають усі 4 зуби мудрості. А в деяких людей процес настільки болісний, що доводиться відразу видаляти нові зуби. Тим більше, що сучасна людина цілком спокійно може обходитися без них.

Навіщо людям потрібні зуби мудрості

Більш потужні щелепи. Ми всі пов'язані з нашими предками, а ті - з приматами. Крім людей, зуби мудрості ростуть у мавп, горил та шимпанзе. Кілька мільйонів років тому у ранніх предків людини були великі щелепи та зуби - значно більше, ніж у сучасних людей.

Наприклад, вид під назвою Australopithecus afarensis, який отримав прізвисько "вид Люсі" на честь відомого викопного екземпляра на ім'я Люсі, жив приблизно 3-4 мільйони років тому.

Фото: Щелепи "виду Люсі"

Щелепа і зуби особи Australopithecus afarensis були трохи більшими та товстішими за ваші власні. У них було три великі корінні зуби з товстою емаллю. Копалини черепа деяких із цих дуже древніх людей також демонструють наявність потужних жувальних м'язів.

Зміни у дієті. Вчені вважають, що були потрібні міцніші щелепи та зуби, бо їжу, яку їли ранні предки людини, наприклад, сире м'ясо та рослини, було набагато важче пережовувати, ніж сьогоднішню їжу.

Дослідники вивчають такі речі, як сліди та мікроскопічні сліди зношування на скам'янілих зубах, щоб з'ясувати, предки.

Сьогоднішня їжа набагато м'якша, ніж була в минулому, через багато факторів, включаючи господарство, приготування їжі та продуктів. М'яка їжа, яку легше пережовувати означає, що зубам доводиться виконувати менш складну роботу.

У результаті щелепи сучасної людини стали меншими, ніж у наших вимерлих предків, бо для нашої їжі не потрібні такі ж великі та гострі зуби, як у них.

Враховуючи ці зміни, які відбувалися дуже повільно протягом мільйонів років, треті моляри - зуби мудрості - можливо, зараз не такі важливі, як колись.

Відсутність зубів мудрості

Сьогодні близько 25% людей повністю позбавлені хоча б одного зуба мудрості, тобто взагалі не сформувався. Хоча у людей іноді не ростуть інші зуби, набагато частіше це трапляється із зубами мудрості.

Вчені не впевнені, чому це так, але можливо це пов'язано з генами, які ви успадкували від своїх батьків. Деякі вчені стверджують, що відсутність зубів мудрості є перевагою для сучасних людей із меншою щелепою. Звичайно, у меншу щелепу легше вмістити менше зубів.

Іноді через брак місця зуби мудрості можуть застрягати всередині щелепної кістки й так і не прорости повністю або прорізатися лише частково.

Так званий ретинований зуб мудрості частіше зустрічається на нижній щелепі, ніж верхній. У тих випадках, коли зуби мудрості виросли лише частково, люди іноді можуть відчувати біль, карієс або запалення ясен, тому видаляють їх у стоматолога.

Але зуби мудрості зазвичай не потрібно видаляти, якщо вони повністю прорізалися у роті, правильно розташовані та здорові.

Стоматологи можуть оглянути ваш рот, щоб переконатися в наявності зубів мудрості, або переглянути рентгенівські знімки вашої щелепи, якщо останні корінні зуби ще не з'явилися, і ви підозрюєте, що вони можуть бути ретеновані.

Стоматологи також можуть порадити вам, чи рекомендується якесь лікування чи видалення зубів мудрості. Тим часом чистка зубів принаймні двічі на день і використання нитки щодня допоможуть зберегти всі ваші зуби здоровими.