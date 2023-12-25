Традиция дарить подарки очень древняя. Антрополог объяснил, почему мы тратим на них много денег

Подарки - обязательный атрибут Рождества и Нового года. Мы кладем подарки под елку, дарим их друг другу, коллегам, родственникам, детям и друзьям. И традиция дарить подарки не только очень древняя, но и очень важная составляющая человеческой жизни.

Почему люди делают друг другу подарки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью The Conversation.

Что вызывают у человека подарки

Психологи утверждают, что подарки вызывают "теплое сияние" - внутреннее наслаждение, связанное с дарением подарков. Теологи отмечают, что в католицизме, буддизме и исламе дарение является способом выражения моральных ценностей, таких как любовь, доброта и благодарность.

А философы, от Сенеки до Фридриха Ницше считали дарением лучшим проявлением самоотверженности.

Неудивительно, что подарки являются центральной частью Хануки, Рождества, Кванзы и других зимних праздников. Именно поэтому сезон Черной пятницы объявляется именно в конце года.

Но самое убедительное объяснение того, почему люди дарят подарки, сделано французским антропологом Марселем Моссом в 1925 году.

Мосс, как и многие антропологи, был озабочен обществами, в которых подарки раздавались расточительно. Например, на северо-западном побережье Канады и США коренные народы проводят церемонии потлача. На этих многодневных пирах хозяева раздают огромные количества имущества.

В 1921 году был организован потлач лидером народа кваквакавакв в Канаде, который подарил членам общины 400 мешков муки, кучи одеял, швейные машины, мебель, каноэ, газовые лодки и даже бильярдные столы.

Мосс рассматривает потлач как крайнюю степень дарения. Он предполагает, что такое поведение вполне узнаваемо в каждом человеческом обществе. Мы отдаем вещи даже тогда, когда их сохранение для себя имело бы гораздо больше экономического и эволюционного смысла.

Что символизируют подарки

Антрополог отметил, что подарки создают три отдельных, но неразрывно связанных действия. Подарки дарят, получают и отвечают взаимностью. Первый акт дарения устанавливает добродетели дарителя. Они выражают свою щедрость, доброту и честь.

Сам акт подарка, в свою очередь, показывает готовность человека к уважению. Это способ для получателя показать свою щедрость, готовность принять то, что ему предлагают.

Третья составляющая дарения подарков - это взаимность, возвращающая в натуральной форме то, чтобы было подарено первым. По сути, теперь ожидается, что человек, получивший подарок - явно или неявно - вернет подарок первоначальному дарителю.

Затем, конечно, как только первый человек получит что-то обратно, он должен вернуть еще один подарок тому, кто получил первоначальный подарок. Таким образом, дарение превращается в бесконечный цикл отдачи и получения, отдачи и получения.

Последний шаг - взаимность, делает подарки уникальными. В отличие от покупки чего-либо в магазине, при которой обмен заканчивается обменом денег на товар, дарение подарков строит и поддерживает отношения. Эти отношения между дарителем и получателем подарка связаны с моралью.

Дарение является выражением справедливости, поскольку каждый подарок обычно имеет равную или большую ценность, чем тот, который был подарен в последний раз. А подарки - это выражение уважения, потому что они показывают готовность почтить другого человека.

Таким образом, подарки объединяют людей. Оно удерживает людей связанными в бесконечном цикле взаимных обязательств.

Расходы на подарки увеличиваются

Средний американский покупатель, совершающий праздничные покупки, тратит 975 долларов на подарки. А это - самая высокая сумма с 1999 года, по данным исследования Gallup.

А многие подарки просто выбрасываются. В 2019 было выброшено на свалку 4% всех подарков, а это на сумму почти в 15 млрд долларов. В этом году ожидается увеличение расходов на праздники в Великобритании, Канаде, Японии и других странах.

Современная практика подарков может быть источником как благоговения, так и гнева. С одной стороны, даря подарки, вы проявляете древнее поведение, которое делает нас людьми, развивая и поддерживая наши отношения.

С другой стороны, похоже, что некоторые общества могут использовать сезон отпусков как предлог для того, чтобы просто потреблять все больше и больше.

Идеи Мосса не способствуют безудержному потреблению. Напротив, его объяснения подарков предполагают, что чем более значимым и личным является подарок, тем большее уважение и почет оказываются.

По-настоящему продуманный подарок с гораздо меньшей вероятностью окажется на свалке. А винтажные, переработанные товары ручной работы - или персонализированные впечатления, такие как гастрономический тур или полет на воздушном шаре - могут быть даже более ценными, чем дорогой товар, массово производимый на другом конце света, отправляемый через океаны и упакованный в пластик.

Качественные подарки могут отражать ваши ценности и более значимо поддерживать ваши отношения.