Вот почему вы едите, когда не голодны: эксперты назвали 6 важных причин

Чувствуете ли вы неконтролируемое желание есть, даже когда сыты? Не всегда есть хочется потому, что вы голодны. Иногда это неосознанная реакция мозга. А еда - одно из удовольствий жизни.

Какие 6 причин толкают вас снова поесть, когда вы совершенно не голодны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Cookist.

Почему нас тянет к еде

Еда - это не только потребность организма в пище, а еще и удовольствие. Чтобы избежать проблем со здоровьем и фигурой, необходимо придерживаться правильного рациона и графика питания.

Но мы не всегда едим пищу только в том случае, когда голодны. Часто возникает желание съесть что-нибудь - в ответ на бессознательную реакцию мозга.

Мозг нас обманывает в разных ситуациях и мы получаем сигнал голода в разных ситуациях, хотя в этот момент точно не нуждаемся в пище.

Какие причины заставляют нас есть

Просмотр кулинарных передач. Блюда, которые готовят по телевизору, не всегда полезны для здоровья. Они часто содержат большое количество жиров и калорий, которые подвергают риску вашу фигуру. Неслучайно те, кто часто смотрит кулинарные шоу, легче набирают вес, чем те, кто их не смотрит. Просмотр стимулирует желание что-либо съесть, даже если вы совершенно не голодны.

Влечение к продуктам красного и оранжевого цвета. Люди подсознательно склонны выбирать продукты яркого цвета, потому что думают, что они содержат больше витаминов и минералов. Но лучше не зацикливаться на жирных и калорийных блюдах, таких как чипсы и начос, которые заведомо вредны для здоровья.

Наблюдение за пакетами с едой на прилавке. Наблюдение за едой на столе или на барной стойке вызывает у нас немотивированный аппетит. Вы как будто не смогли устоять перед искушением съесть эту еду, но это лишь ставит под угрозу ваше здоровье и фигуру. Так что все купленные продукты лучше раскладывать по полкам сразу после возвращения домой.

Смотреть на других людей, которые едят. Обычно вы не можете устоять перед блюдом, заказанным друзьями, даже если вы уже поели. Даже если вы сыты, вы чувствуете внезапный голод. Причина? Мозг имеет тенденцию приспосабливаться к ритму окружающих его людей, чтобы сделать ситуацию более успокаивающей.

Используете большие тарелки. Используя большие тарелки, вы неосознанно вынуждены есть больше, чтобы съесть всю еду в них. Проблема в глазах, которые заставляют мозг думать, что эти части меньше, чем кажутся.

Чувство счастья. Чтобы вы не думали, вы не едите больше еды только тогда, когда вам грустно. Когда человек чувствует себя счастливым, он также склонен есть больше и причина довольна проста. Вы не обращаете внимания на количество потребляемых калорий и едите всякий раз, когда голодны.