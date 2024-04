Украинский дизайнер создал особенные шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы (фото)

РБК-Украина (проект Styler) показывает вам, как выглядят шляпы, которые уже направляются к королеве-консорту и принцессе Уэльской.

При подготовке материала были использованы следующие источники: совместное сообщение Ruslan Baginskiy Hats, British Embassy Kyiv, Ministery of Foreign Affairs of Ukraine и Ukraine.ua в Instagram. А также сообщение The Royal Family в сети Х.