Бюджетный салат из свеклы: добавьте "секретный" ингредиент и готовьте хоть каждый день

Свекла – недорогой осенний овощ, но какой полезный! Если вам приелись винегреты и просто свеклу с майонезом, советуем разнообразить "свекольный сезон" салатиком с маринованными огурцами (наш "секретный ингредиент"), жареным лучком и чесноком.

Рецептом поделилась известная украинская блоггерша Alina FooDee.