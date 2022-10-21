Бюджетный салат из свеклы: добавьте "секретный" ингредиент и готовьте хоть каждый день
Свекла – недорогой осенний овощ, но какой полезный! Если вам приелись винегреты и просто свеклу с майонезом, советуем разнообразить "свекольный сезон" салатиком с маринованными огурцами (наш "секретный ингредиент"), жареным лучком и чесноком.
Рецептом поделилась известная украинская блоггерша Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Свекла вареная – 3 шт.
- Маринованные огурцы – 3 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Чеснок – 1 зубчик
- Сметана – 2 ст. л.
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Нарежьте лук на тонкие четвертинки и обжарьте на растительном масле. Добавьте сахар. Лук начнет карамелизоваться и станет еще вкуснее.
Натрите свеклу на большой терке. Нарежьте огурцы маринованные кубиком или слайсами-четвертинками.
Мелко нашинкуйте чеснок.
Смешайте все ингредиенты. Добавьте сметану, горчицу, соль и черный молотый перец по своему вкусу.
Можно салат заправить майонезом.
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