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Бюджетный салат из свеклы: добавьте "секретный" ингредиент и готовьте хоть каждый день

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Пятница 21 октября 2022 08:12
Бюджетный салат из свеклы: добавьте "секретный" ингредиент и готовьте хоть каждый день Скриншот: Бюджетный салат из свеклы
Автор: Светлана Мащенко

Свекла – недорогой осенний овощ, но какой полезный! Если вам приелись винегреты и просто свеклу с майонезом, советуем разнообразить "свекольный сезон" салатиком с маринованными огурцами (наш "секретный ингредиент"), жареным лучком и чесноком.

Рецептом поделилась известная украинская блоггерша Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Свекла вареная – 3 шт.
  • Маринованные огурцы – 3 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте лук на тонкие четвертинки и обжарьте на растительном масле. Добавьте сахар. Лук начнет карамелизоваться и станет еще вкуснее.

Натрите свеклу на большой терке. Нарежьте огурцы маринованные кубиком или слайсами-четвертинками.

Мелко нашинкуйте чеснок.

Смешайте все ингредиенты. Добавьте сметану, горчицу, соль и черный молотый перец по своему вкусу.

Можно салат заправить майонезом.

Раньше мы писали, как приготовить самый простой пирог с курицей и картофелем.

Также читайте о рецепте картофельного салата, который обожают немцы.

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