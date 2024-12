Главный подарок на Рождество: Ефросинина впервые за долгое время воссоединилась с мужем-военным

Телеведущая мечтала, чтобы за праздничным столом собрались все члены ее семьи, и ее мечта сбылась. Утром она показала в Stories, что ее муж Тимур Хромаев, который после начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, готовит завтрак.

Свои истории она подписала словами из песни Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You".

Затем Ефросинина показала завтрак, который приготовил ей супруг: омлет, кусочки авокадо, огурца и помидора, а также отваренный буряк.

Что известно о службе Тимура Хромаева

До начала войны муж Ефросининой был партнером инвестиционной компании "Арта", а с 2015 по 2021 год являлся председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину он решил присоединиться к ВСУ. Сама телеведущая не раз рассказывала, что была не в восторге от такого его решения, но все же приняла позицию избранника.

Он пошел добровольцем и принял решение официально оформиться в ВСУ.

Мужчина служит в 112-й бригаде, находится в прифронтовой зоне, является командиром роты. В его подразделении более 100 человек, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, БПЛА и дронами.

В августе 2024 года Тимур Хромаев получил награду Серебряный крест от главкома Александра Сырского.

Иногда в соцсетях ведущая делится редкими романтическими кадрами и оставляет слова любви своему мужу.

Пара вместе уже 20 лет. В этом браке родились двое детей: дочь Нана и сын Александр.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)