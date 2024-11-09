Мужчина сбросил 6 кг жира на животе всего за месяц, отказавшись от обычной социальной привычки

Джеймс Суонвик из Австралии бросил алкоголь 13 марта 2010 года и был шокирован своими результатами и количеством потерянных лишних килограммов.

Как ему удалось сбросить вес, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.

История похудения Джеймса Суонвика

Джеймс рассказал, как соблюдение типичной австралийской культуры потребления алкоголя означало потребление того, что считалось "социально приемлемым" – пару бокалов вина во время обеда в будние дни и несколько стаканов холодного пива в выходные.

Несмотря на удовлетворение социального аспекта, никто не подозревал, что у него есть настоящая проблема.

Однако к середине 30 лет он заметил, что чувствует себя вялым и раздражительным. По его словам, у него было отечное лицо и плохой сон.

Сначала Джеймс пытался посещать собрание анонимных алкоголиков, но он не признавал свою проблему. Однажды, страдая похмельем, Джеймс решил отказаться от алкоголя хотя бы на месяц.

По его словам, первые две недели были самыми тяжелыми.

"Я чувствовал себя лучше, лучше спал и имел большую ясность ума.⁠ Через 30 дней я потерял невероятные (5,9 кг) жира вокруг живота после того, как бросил пить", - рассказал он.

"У меня было больше денег на счету. Моя кожа выглядела гораздо лучше, и мне нравилось вставать с кровати, чтобы сделать утреннюю зарядку", – добавил Джеймс.

Он обнаружил, что положительное влияние на его общее состояние здоровья было настолько значительным, что решил продолжать это делать.

Так стал смотреться Джеймс после того, как бросил пить (Скриншот)

Только за месяц отказа от алкоголя 46-летнему мужчине удалось сбросить впечатляющие 5,9 кг.

Мало того, через три ночи он увидел, что его сон улучшился, через семь дней он почувствовал большую ясность, через две недели он "проснулся новым человеком, обладающим энергией и драйвом".