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Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувала

Середа 24 липня 2024 19:59
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Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувала Надя Дорофєєва і Міша Кацурін (Фото: instagram.com/misha_katsurin)
Автор: Любов Блажко

Сину Міші Кацуріна виповнилося три роки, і з цієї нагоди обранець Наді Дорофеєвої поділився у соцмережах зворушливим привітанням. Так, він опублікував серію родинних кадрів, а у підписі до них залишив невеличкий коментар.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ресторатора.

Що написав Кацурін

У своєму блозі коханий знаменитої співачки показав нащадка у різні моменти його життя: на деяких кадрах хлопчик позував сам, на інших - з сестрою та новоспеченою мачухою Надею Дорофєєвою.

Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаКацурін показав сімейні кадри (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

"Три роки карапузу. Дивовижно, але з кожною дитиною внутрішнє "коханнєсховище" збільшується в рази. Здавалося б, куди ще, будемо ділити між дітьми той ресурс кохання, який вже є. А ніт - він гнучкий, причому гнучкий в один бік - в бік безкомпромісного збільшення", - зазначив Міша.

"Любі", - відреагувала на публікацію Дорофєєва.

"Вітаю! Хочемо поповнення великої сімʼї", - додав колишній колега артистки Олексій Завгородній (він же Позитив).

Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаЧоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаІвану виповнилося три роки (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

Після побачених знімків можна зробити висновок, що діти поладнали з новою обраницею свого батька. Більше того, у квітні вони зворушливо привітали співачку з її з днем народження: приготували для неї подарунки, а також залишили на дверях кімнати записку "Наді вхід заборонено", аби вона не побачила сюрприз раніше часу.

Що відомо про перший шлюб Кацуріна

Нагадаємо, ще не так давно ресторатор був у законних стосунках з дизайнеркою Дашею Кацуріною, з якою повідомив про розставання навесні 2022 року. Приблизно у той же час про розрив розповіли й Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом.

Колишній виконавиці, як відомо, почав зустрічатися із Дашею після розлучення.

Окрім сина Івана, у шлюбі у Кацуріних також народилася донька Саша.

За Мішу Кацуріна Надя Дорофєєва вийшла заміж у червні минулого року - через кілька місяців після того, як вони підтвердили свої стосунки.

Чоловік Дорофєєвої привітав сина з днем народження та показав сімейні фото: співачка відреагувалаПара підтвердила стосунки через кілька місяців після розлучення (Фото: instagram.com/misha_katsurin)

Тим часом Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність.

Також ми писали про те, що Дантес і Кацуріна публічно зізналися одне одному у коханні і замилували мережу сімейними фото.

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