Дантес и Кацурина публично признались друг другу в любви и восхитили сеть семейными фото

Владимир Дантес и Даша Кацурина отмечают вторую годовщину отношений, и по этому случаю влюбленные поделились романтическими признаниями в соцсетях. В частности, избранница артиста посвятила ему трогательный пост, на который исполнитель тепло ответил.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram дизайнера.

Что написала Кацурина

Даша отметила, что они с Владимиром договаривались о непубличных отношениях, однако в честь особой даты она все же решила сделать исключение. Мама двоих детей поблагодарила своего звездного возлюбленного за поддержку и заботу, а также призналась, что за два года совместной жизни они пережили разные моменты, и не самые лучшие в том числе.

Даша показала семейные кадры (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

"Ты являешься большой поддержкой и опорой для меня, для нашей семьи. Ты полюбил не только меня, а сразу нас троих. Ты слушаешь меня и всегда поддерживаешь. Ты моешь п*нис Ивану и просыпаешься раньше всех. Ты готовишь вкуснейший гречишный суп и постоянно меня мотивируешь своей силой воли. Мне сегодня очень повезло. И сегодня хочется написать об этом публично", - говорится в посте Кацуриной.

"Любимая! Наша семья...", - отреагировал музыкант на признание любимой и оставил в конце влюбленные эмоджи.

Реакция Дантеса (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

На серии снимков можно увидеть пару в разные моменты жизни: в объятиях друг друга, во время выполнения рутинных дел или с детьми. Напомним, дочь Александру (2016) и сына Ивана (2021) Кацурина родила в своем первом браке.

Певец нашел общий язык с детьми своей возлюбленной (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Реакция сети

Пользователи оставили для пары немало комплиментов и написали, что они оба излучают искренность. Вот некоторые комментарии подписчиков:

"Всем женщинам желаю своего Вову"

"Такое впечатление, что он еще лучший отец для этих детей, нежели Кацурин"

"Такие искренние и кайфовые"

"Так классно, что вы стали семьей. Вове повезло с вами тремя, а вам троим повезло с ним"

"Это очень щемяще, мило и откровенно".

Как отношения начинались отношения Владимира и Даши

Влюбленные объявили о своих отношениях спустя несколько месяцев после расставания с бывшими: Дантес сообщил о разводе Дорофеевой, и в то же время о разрыве объявили и Даша со своим тогдашним мужем Мишей.

Пара вместе уже два года (instagram.com/dasha_katsurina)

Бывшая Дантеса, Надя Дорофеева, как известно, вышла замуж за Кацурина. Они сыграли свадьбу летом прошлого года.

До этого обе семьи тесно общались, дружили и даже ездили отдыхать вместе за границу.

Брак Дорофеевой и Дантеса продолжался в период с 2015 по 2022 год. Кацурины были в официальных отношениях 7 лет, в этом браке у них родилось двое детей.

Даша со своим бывшим мужем Мишей (Фото: instagram.com/dasha_katsurina)