ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікарі розповіли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців

Новость на русском →
Середа 31 серпня 2022 12:15
Лікарі розповіли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців Чому потрібно часто міняти зубну щітку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зубну щітку потрібно міняти не рідше, ніж один раз в три місяці. Справа в тому, що не тільки через їжу і напої на зубах з'являється наліт.

Про це розповіли експерти, пише видання Express.

Зубний наліт - це своєрідна плівка бактерій, яка прилипає до зубів. Коли ви їсте нездорову їжу, бактерії починають виробляти кислоту.

Саме ця кислота викликає карієс зубів, про що попереджають стоматологи. Однак чищення зубів допомагає видалити наліт і поліпшити гігієну порожнини рота.

Одна річ, яка може стимулювати накопичення зубного нальоту - це нерегулярна зміна зубної щітки.

Чому потрібно часто міняти щітку

Дослідження 2013 року, в ході якого перевірялася ефективність зубних щіток, показало, що після трьох місяців використання зубні щітки нездатні ефективно видаляти наліт.

Згодом щетинки на зубній щітці зношуються. Вони більше не можуть очищати ділянки, для яких призначена жорстка щетина.

Дослідники виявили, що це розширення щетинок зазвичай починається приблизно через 40 днів постійного використання зубної щітки.

Коли це відбувається, наліт, очевидно, починає накопичуватися, що викликає захворювання ясен - стан, який також пов'язаний з виникненням таких небезпечних станів, як серцеві інфекції та деменція.

У рецензованому дослідженні, опублікованому в ефіопському журналі медичних наук, у людей, які не змінювали свої зубні щітки через 40 днів, спостерігалося значне накопичення зубного нальоту.

Оскільки люди зі старими зубними щітками продовжували не міняти їх - зубний наліт накопичувався.

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Хоча заміна зубної щітки звучить як здоровий глузд, люди часто тримають свої зубні щітки на кілька місяців понад рекомендований термін зберігання.

Опитування, проведене компанією Carisbrook Dental з Манчестера, показало, що жінки змінюють свої зубні щітки кожні 92 дні, в той час, як чоловіки тримають свої зубні щітки в середньому 185 днів.

Лікарі нагадують, що ви повинні міняти мануальну зубну щітку кожні три-чотири місяці.

Приблизно в цей же час слід замінити насадку електричної зубної щітки.

Читайте також, названі найпопулярніші помилки при чищенні зубів.

Також ми писали про три простих способи, які допоможуть відбілити зуби в домашніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
зубы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя