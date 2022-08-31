Лікарі розповіли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців

Зубну щітку потрібно міняти не рідше, ніж один раз в три місяці. Справа в тому, що не тільки через їжу і напої на зубах з'являється наліт.

Про це розповіли експерти, пише видання Express.

Зубний наліт - це своєрідна плівка бактерій, яка прилипає до зубів. Коли ви їсте нездорову їжу, бактерії починають виробляти кислоту.

Саме ця кислота викликає карієс зубів, про що попереджають стоматологи. Однак чищення зубів допомагає видалити наліт і поліпшити гігієну порожнини рота.

Одна річ, яка може стимулювати накопичення зубного нальоту - це нерегулярна зміна зубної щітки.

Чому потрібно часто міняти щітку

Дослідження 2013 року, в ході якого перевірялася ефективність зубних щіток, показало, що після трьох місяців використання зубні щітки нездатні ефективно видаляти наліт.

Згодом щетинки на зубній щітці зношуються. Вони більше не можуть очищати ділянки, для яких призначена жорстка щетина.

Дослідники виявили, що це розширення щетинок зазвичай починається приблизно через 40 днів постійного використання зубної щітки.

Коли це відбувається, наліт, очевидно, починає накопичуватися, що викликає захворювання ясен - стан, який також пов'язаний з виникненням таких небезпечних станів, як серцеві інфекції та деменція.

У рецензованому дослідженні, опублікованому в ефіопському журналі медичних наук, у людей, які не змінювали свої зубні щітки через 40 днів, спостерігалося значне накопичення зубного нальоту.

Оскільки люди зі старими зубними щітками продовжували не міняти їх - зубний наліт накопичувався.

Як часто потрібно міняти зубну щітку?

Хоча заміна зубної щітки звучить як здоровий глузд, люди часто тримають свої зубні щітки на кілька місяців понад рекомендований термін зберігання.

Опитування, проведене компанією Carisbrook Dental з Манчестера, показало, що жінки змінюють свої зубні щітки кожні 92 дні, в той час, як чоловіки тримають свої зубні щітки в середньому 185 днів.

Лікарі нагадують, що ви повинні міняти мануальну зубну щітку кожні три-чотири місяці.

Приблизно в цей же час слід замінити насадку електричної зубної щітки.