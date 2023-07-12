В Раде предлагают сокращать срок заключенным за чтение "духовных и нравственных" книг: что об этом известно
В Украине предложили сокращать сроки заключения за чтение "правильной" литературы. За одну прочитанную книгу будут "сбрасывать" три дня от общего срока.
Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины.
Зачем такое нововведение
В объяснительной записке говорится, что современные учреждения отбывания наказания должны выполнять также функцию ресоциализации и воспитания. Исправление осужденного достигается многими факторами, а одним из них является правильно подобранная литература.
"В условиях ограниченных возможностей для людей, отбывающих наказание в виде лишения свободы в колониях (значительно ограниченные контакты с внешним миром, слабый уровень коммуникации и получения новой информации) целесообразно использовать традиционный и одновременно эффективный способ получения человеком информации и знаний - с помощью чтения литературы ", - объясняют инициаторы законопроекта.
Такой метод перевоспитания называют библиотерапией. Подобную практику в своих работах описывали мировые и украинские ученые, и по их выводам, библиотерапия действительно дает положительный результат.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
"Наказание" книгами уже выносили
В 2021 году судья Малиновского районного суда города Одессы Александр Гарский вынес приговор, которым освободил обвиняемых от основного наказания и назначил дополнительное наказание в виде чтения художественных произведений Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.
"Чтение книг как наказание может по-другому влиять на сознание человека. Это в будущем может перевоспитать оступившегося человека. В случае с чтением книг, я уверен, что это дает хороший эффект, несмотря на возраст человека", - публично заявил тогда судья.
Скриншот: itd.rada.gov.ua
Как будет работать библиотерапия
В Уголовном кодексе Украины есть статья об уменьшении срока отбывания наказания, если заключенный встал на путь исправления. Чтение книг также предлагают добавить к этому перечню.
Министерство юстиции Украины должно утвердить список литературы для заключенных. После того как осужденный прочитал книгу, он должен подтвердить это с помощью экзамена в электронной системе.
Таким образом, будет проводиться учет прочитанной литературы. Одна прочитанная книга составляет трое суток от срока.
Сейчас законопроект №9477 передан для ознакомления в профильные комитеты.
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