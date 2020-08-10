ПриватБанк запускає оплату обличчям в магазинах: як це працює

ПриватБанк запускає нові POS-термінали для оплати обличчям (колаж: РБК-Україна)

ПриватБанк запускає нову послугу оплати обличчям

ПриватБанк запустив біометричні платіжні POS-термінали з технологією FacePay24. Даная технологія дозволяє оплачувати покупки обличчям. Наразі така оплата доступна на 260 POS-терміналах Android PAX.

При цьому банк розширює мережу нових біометричних POS-терміналів. До кінця року ПриватБанк планує встановити в Україні 7 700 таких пристроїв. Про це повідомляє прес-служба фінустанови.

Як працює оплата обличчям?

Щоб користуватися новою послугою необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24, після чого в настройках потрібно активувати оплату FacePay24. Після цього, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три Селфі з різних ракурсів і прив'язати до свого обличчя банківську карту.

Щоб здійснити оплату в POS-терміналах Android PAX, потрібно після введення суми на терміналі вибрати оплату обличчям, подивитися в фронтальну камеру терміналу і натиснути кнопку "оплатити". Після цього система попросити ввести PIN-код і покупка буде оплачена.

Технологія FacePay24 використовує систему автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition. Це означає, що ПриватБанк не зберігає фотографії користувачів, а відправляє їх на сервер Amazon. Звідти банк отримує векторні зображення, які "не містять особистої інформації".

Як зрозуміти, чи можна заплатити обличчям в магазині або закладі?

Річ у тім, що термінали Android PAX сильно відрізняються від стандартних. Вони схожі на смартфон.

ПриватБанк запускає нові POS-термінали для оплати обличчям (відео: YouTube)

Варто зазначити, що вперше ПриватБанк представив новий метод оплати минулого року. Тоді оплата обличчям почала працювати в деяких магазинах в Дніпрі.

Нагадаємо, що ПриватБанк потрапив в гучний скандал після того, як банкомат видав фальшиві купюри.

Раніше в мережі розповіли про нову схему обмані українців в соцмережах, в якій замішаний ПриватБанк.