Чистимо оселедець швидко і без кісток всього за 1 хвилину

Надягаємо на обробну дошку пакет. Беремо солоний оселедець, відрізаємо голову, розрізаємо живіт і виймаємо всі нутрощі. Звичайно ж зрілу ікру або молоки залишаємо.

Знімаємо з дошки пакет з непотрібними нутрощами і викидаємо. Тушку риби добре промиваємо під холодною водою.

Занурюємо вказівний і великий палець по обидві сторони хребта і починаємо виймати по ребру, відокремлюючи хребет від філе. І так до самого хвоста, який відрізаємо, як і плавники.

Ножем зчищаємо чорну плівку зсередини, потім пальцями відокремлюємо філе від шкірки.

Дивіться на відео нижче, як це зробити.