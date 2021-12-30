Чистимо оселедець швидко і без кісток всього за 1 хвилину

Очищення оселедця для багатьох стає справжнім випробуванням. Аж до відмови від подачі на стіл і вживання цієї закуски, особливо актуальної в новорічні свята. Але спосіб є.
Як швидко і без кісток очистити улюблену рибку - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Надягаємо на обробну дошку пакет. Беремо солоний оселедець, відрізаємо голову, розрізаємо живіт і виймаємо всі нутрощі. Звичайно ж зрілу ікру або молоки залишаємо.
Знімаємо з дошки пакет з непотрібними нутрощами і викидаємо. Тушку риби добре промиваємо під холодною водою.
Занурюємо вказівний і великий палець по обидві сторони хребта і починаємо виймати по ребру, відокремлюючи хребет від філе. І так до самого хвоста, який відрізаємо, як і плавники.
Ножем зчищаємо чорну плівку зсередини, потім пальцями відокремлюємо філе від шкірки.
Дивіться на відео нижче, як це зробити.
До слова, з'явився рецепт маринованого оселедця, який відмінно підійде до святкового столу. При цьому готова риба буде всього через дві години.
Раніше ми писали, який овоч краще їсти з шкіркою, хоча ми звикли його чистити - але це некорисно.
Також український кулінар у своїй книзі описала, як приготувати смачну каву "як у мами".