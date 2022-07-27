Чистимо ложки й вилки до блиску: копійчаний засіб і ніяких зусиль

Столові прилади - вилки, ложки, ножі та інше приладдя накопичують бруд і втрачають блиск, навіть, якщо їх мити з губкою і засобом під час буденного миття посуду. Тому час від часу варто проводити генеральне прибирання в ящику з нашим "сріблом".

Styler знайшов для вас в мережі геніальний лайфхак, який допоможе зробити ваш посуд блискучим і чистим.

Проста чистка за допомогою солі

Нам знадобиться велика глибока каструля, куди вмістяться всі наші вилки, столові, десертні, чайні ложки, столові ножі.

Засипте все це двома повними ложками солі.

Залийте кип'ятком, щоб всі прилади опинилися у воді.

Залиште всю цю красу, доки вода повністю не охолоне.

Наші столові прилади тепер ідеальні!

Якщо ложки-вилки дуже брудні

Влийте в каструлю приблизно два літри проточної води. Занурте в каструлю ложки і виделки. Поставте на плиту.

Всипте по 2 ст. л. соди і солі або лимонної кислоти. На високому вогні доведіть розчин до гарячого стану (процес кипіння необов’язковий) і тримайте мінімум 20 хвилин.

Якщо забруднення в’їлися дуже сильно, збільште час "готування". Дочекайтеся охолодження рідини і обполосніть.