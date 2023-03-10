Чем заменить яйца в выпечке и как правильно это делать: полезные альтернативы
Многие думают, что яйца - незаменимый ингредиент любой вкусной выпечки. Также некоторые люди не могут употреблять яйца по разным причинам. Однако такой простой ингредиент можно легко заменить в любой выпечке.
Об этом сообщила нутрициолог Алина Олейник в Instagram.
Для чего яйца в выпечке
Яйца разрыхляют выпечку, придают ей влажность, рассыпчатость и легкость.
Яичный белок - эмульгатор, благодаря которому связывают ингредиенты из жира и жидкости. А яичные белки при нагревании сгущаются, играя роль структурообразующего элемента.
В целом, яйцо на 75% состоит из воды, во многих случаях достаточно добавить к тесту воду и хорошо взбить миксером.
Чем можно заменить
Банановое пюре
Нужно перетереть банан и добавить в блюдо. Ориентируйтесь на размер яйца, именно столько нужно прибавлять и пюре.
Нутрициолог говорит, что бананы достаточно сладкие, поэтому следует снизить количество сахара в блюде.
Можно использовать яблочное, сливовое, абрикосовое и банановое пюре из расчета 1 яйцо = 3 ст. л пюре.
Семена льна
Необходимо именно перемолотые семена. Вместо 1 яйца - 1 ст. л. пудры, предварительно растворив ее в 3 ст. л. воды. Хорошо размешайте и дайте постоять. Консистенция должна напоминать сырое яйцо.
"От льна в выпечке появится приятный ореховый вкус, а текстура будет более плотной. Семена чиа - 1 ч. л. размолотых семян чиа + 2-3 ст. л. воды", - говорится в сообщении.
Газированная вода
Вода с пузырьками обеспечит насыщение теста воздухом, что придаст рыхлости и легкости блюду.
Приблизительно 60 г газированной воды станет отличным заменителем 1 яйца. Она поможет сохранить "воздушность". Ориентируйтесь на привычную плотность блюда, которое готовите.
Если нужно заменить белок или желток
Если в выпечке требуются только яичные белки, то лучшим вариантом будет аквафаба (вязкая жидкость, полученная в результате отваривания различных бобовых). Чтобы заменить 1 яичный белок, нужно 3 столовых ложки (45 г) аквафабы.
Эксперт говорит, что если нужны только яичные желтки, то можно использовать соевый лецитин.
1 большой яичный желток = 1 ст. л. (14 г) порошка соевого лецитина.
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