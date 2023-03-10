Чем заменить яйца в выпечке и как правильно это делать: полезные альтернативы

Многие думают, что яйца - незаменимый ингредиент любой вкусной выпечки. Также некоторые люди не могут употреблять яйца по разным причинам. Однако такой простой ингредиент можно легко заменить в любой выпечке.

Об этом сообщила нутрициолог Алина Олейник в Instagram .

Для чего яйца в выпечке

Яйца разрыхляют выпечку, придают ей влажность, рассыпчатость и легкость.

Яичный белок - эмульгатор, благодаря которому связывают ингредиенты из жира и жидкости. А яичные белки при нагревании сгущаются, играя роль структурообразующего элемента.

В целом, яйцо на 75% состоит из воды, во многих случаях достаточно добавить к тесту воду и хорошо взбить миксером.

Чем можно заменить

Банановое пюре

Нужно перетереть банан и добавить в блюдо. Ориентируйтесь на размер яйца, именно столько нужно прибавлять и пюре.

Нутрициолог говорит, что бананы достаточно сладкие, поэтому следует снизить количество сахара в блюде.

Можно использовать яблочное, сливовое, абрикосовое и банановое пюре из расчета 1 яйцо = 3 ст. л пюре.

Семена льна

Необходимо именно перемолотые семена. Вместо 1 яйца - 1 ст. л. пудры, предварительно растворив ее в 3 ст. л. воды. Хорошо размешайте и дайте постоять. Консистенция должна напоминать сырое яйцо.

"От льна в выпечке появится приятный ореховый вкус, а текстура будет более плотной. Семена чиа - 1 ч. л. размолотых семян чиа + 2-3 ст. л. воды", - говорится в сообщении.

Газированная вода

Вода с пузырьками обеспечит насыщение теста воздухом, что придаст рыхлости и легкости блюду.

Приблизительно 60 г газированной воды станет отличным заменителем 1 яйца. Она поможет сохранить "воздушность". Ориентируйтесь на привычную плотность блюда, которое готовите.

Если нужно заменить белок или желток

Если в выпечке требуются только яичные белки, то лучшим вариантом будет аквафаба (вязкая жидкость, полученная в результате отваривания различных бобовых). Чтобы заменить 1 яичный белок, нужно 3 столовых ложки (45 г) аквафабы.

Эксперт говорит, что если нужны только яичные желтки, то можно использовать соевый лецитин.

1 большой яичный желток = 1 ст. л. (14 г) порошка соевого лецитина.