Чем подкормить плодовые деревья в ноябре, чтобы получить хороший урожай
Когда собран урожай в саду, настает время подкормить плодовые деревья для результата на следующий год. Ноябрь - прекрасный месяц именно для этого. От подготовки деревьев к морозам в значительной степени зависит то, как они перезимуют, насколько устойчивыми будут к болезням и вредителям, и, соответственно, какой урожай вы соберете в следующем году.
Как подкормить деревья осенью, чтобы они дали урожай, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Семья и дом".
Причины подпитывать плодовые деревья
- Вызревание и деревянные побеги
- Накопление питательных веществ в корнях, клубнях и корневищах
- Закладка почек для следующего сезона
- Повышение морозостойкости
- Защита от болезней
Чем подкормить плодовые деревья осенью
Удобрения, содержащие в качестве основного элемента фосфор и калий, бывают разных видов:
- Суперфосфат содержит фосфорную кислоту, серу и магний в составе. Есть 20% и 50% раствор
- Амофоска - содержит 50% фосфора
- Метафосфат калия - 40% оксида калия и 60% оксида фосфора. Удобрение используют, если почва кислая.
- Хлористый калий содержит 60% калия.
- Сульфат калия содержит 50% калия, магния, серы и кальция.
- Деревянная зола содержит микроэлементы калия.
Кроме двух основных макроэлементов, осенью для подкормок плодовых деревьев можно использовать:
- органические удобрения (прежде всего, компост и перегной (свежая органика не подходит), от 10 л на одно взрослое дерево), их разлагают по кругу после завершения всех работ и подкормки минеральными удобрениями)
- древесный пепел или костная мука (хотя бы по большой горсти на каждое растение)
Помните, что очень важно при подкормке деревьев, чтобы почва была влажная. Поэтому старайтесь вносить удобрения либо после дождей, либо, если стоит сухая погода, после обильного полива.
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