Чем подкормить плодовые деревья в ноябре, чтобы получить хороший урожай

Когда собран урожай в саду, настает время подкормить плодовые деревья для результата на следующий год. Ноябрь - прекрасный месяц именно для этого. От подготовки деревьев к морозам в значительной степени зависит то, как они перезимуют, насколько устойчивыми будут к болезням и вредителям, и, соответственно, какой урожай вы соберете в следующем году.

Как подкормить деревья осенью, чтобы они дали урожай, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Семья и дом".

Помните, что очень важно при подкормке деревьев, чтобы почва была влажная. Поэтому старайтесь вносить удобрения либо после дождей, либо, если стоит сухая погода, после обильного полива.

Кроме двух основных макроэлементов, осенью для подкормок плодовых деревьев можно использовать:

Удобрения, содержащие в качестве основного элемента фосфор и калий, бывают разных видов:

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