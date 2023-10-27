Что нужно посеять в ноябре на огороде, чтобы получить щедрый урожай

Ноябрь - это еще не зима, но уже и не теплая осень. Овощей, готовых к посадке этого месяца, не так много, поскольку наступают заморозки.

В материале были использованы данные с сайта "Садівництво" и "Агромаркет".

Что нужно посеять на огороде, чтобы получить мощный урожай в следующем году, читайте ниже.

Что из овощей посеять в ноябре

Вы спокойно можете сеять репу, цикорий, синюю капусту, белокачанную капусту, лук, чеснок, лук-порей, шпинат.

Несколько менее устойчивы рукола, мангольд, петрушка, редька, артишоки и брокколи.

Некоторые из культур, которые можно сажать в ноябре во время холодов-– это салат (например, сонгино) или шпинат, но это также зависит от климата местности.

Бобы и горох фава можно смело высаживать для уборки весной.

Выбирайте горох с мягкими семенами и позднюю фасоль. Если холод все еще не так страшен, вы можете попробовать посадить репу, салат или шпинат, позаботившись о том, чтобы защитить их брезентом на ночь.

При защищенном выращивании, морковь, редис, салат можно смело сажать в ноябре.

Морковь. Многие садоводы высевают морку под зиму, она не нуждается ни в одном укрытии и хорошо зимую даже с минимальными снеговыми осадками.

Свекла. Высаживают аналогично с морковью. Грядки не поливают. Потому что за зиму там будет достаточно влаги.

Важный совет огородникам

Чтобы посадка зимостойких овощей в ноябре была успешной, следует соблюдать несколько советов и рекомендаций. Во-первых, выбирайте морозостойкие сорта, способные выдерживать низкие температуры и суровые погодные условия.

Кроме того, надлежащая подготовка почвы, как перекопка, рыхление и мульчирование, может значительно повысить шансы на успешный рост.