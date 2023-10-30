Чим підживити плодові дерева у листопаді, щоб мати гарний урожай
Коли зібраний врожай в саду, настає час підживити плодові дерева для результату на наступний рік. Листопад - чудовий місяць саме для цього. Від підготовки дерев до морозів, значною мірою залежить те, як вони перезимують, наскільки стійкими будуть до хвороб і шкідників, і, відповідно, який врожай зберете наступного року.
Як підживити дерева восени, щоб вони дали врожай, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Сім'я і дім".
Причини підживлювати плодові дерева
- Визрівання та здерев’яніння пагонів
- Накопичення поживних речовин у коренях, бульбах та кореневищах
- Закладка бруньок для наступного сезону
- Підвищення морозостійкості
- Захист від хвороб
Чим підживити плодові дерева восени
Добрива, які містять як основний елемент фосфор і калій, бувають різних видів:
- Суперфосфат - містить фосфорну кислоту, сірку та магній у складі. Є 20 % та 50% розчин
- Амофоска - містить 50 % фосфору
- Метафосфат калію - 40 % оксиду калію та 60 % оксиду фосфору Добриво використовують, якщо ґрунт кислий.
- Хлористий калій - містить 60 % калію
- Сульфат калію містить 50 % калію, магній, сірку та кальцій
- Дерев’яна зола містить мікроелементи калію
Крім двох основних макроелементів, восени для підживленнях плодових дерев можна використовувати:
- органічні добрива (насамперед, компост і перегній (свіжа органіка не підходить), від 10 л на одне доросле дерево), їх розкладають по колу після завершення всіх робіт і підживлення мінеральними добривами)
- деревний попіл або кісткове борошно (хоча б по великій жмені на кожну рослину)
Памятайте, що дуже важливо при підживленні дерев, щоб грунт був вологий. Тому намагайтеся вносити добрива або після дощів, або, якщо стоїть суха погода, після рясного поливу.
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