Чим підживити плодові дерева у листопаді, щоб мати гарний урожай

Коли зібраний врожай в саду, настає час підживити плодові дерева для результату на наступний рік. Листопад - чудовий місяць саме для цього. Від підготовки дерев до морозів, значною мірою залежить те, як вони перезимують, наскільки стійкими будуть до хвороб і шкідників, і, відповідно, який врожай зберете наступного року.

Як підживити дерева восени, щоб вони дали врожай, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Сім'я і дім".

Памятайте, що дуже важливо при підживленні дерев, щоб грунт був вологий. Тому намагайтеся вносити добрива або після дощів, або, якщо стоїть суха погода, після рясного поливу.

Крім двох основних макроелементів, восени для підживленнях плодових дерев можна використовувати:

Добрива, які містять як основний елемент фосфор і калій, бувають різних видів:

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