5 женских ароматов - бестселлеров на весну, которые понравятся всем
Женские духи на весну - это своеобразный аксессуар в стиле каждой женщины. Именно ароматы могут создать весеннее настроение и подчеркнуть индивидуальность.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает 5 парфюмов бестселлеров на весну 2025, которые понравятся точно всем.
Chanel Chance Eau Tendre
На первом месте - настоящий хит и ода весне. Этот аромат не потеряет актуальности никогда, его обожают, как женщины, так и мужчины.
Как и основной аромат серии Chance, аромат Chance Eau Tendre относится к очень дорогим элитным парфюмам. Но в отличие от классического Chanel Chance он более легкий, весенний, в нем чувствуются яркие цитрусовые и фруктовые ноты, ярче проявлены цветочные элементы и исчезла шипровая основа.
Issey Miyake L'Eau d'Issey
Это абсолютный хит, и пусть вас не смущает, что аромат появился еще в 2000-х годах. Его абсолютная свежесть и утонченность не оставит равнодушным никого. Он "звучит" абсолютно вне времени и не примитивно.
В изысканной начальной ноте, легкость и прозрачность, ощущаются оттенки цикламена, белой фрезии, медового лотоса, горделивой бархатной розы и дыни, сбрызнутых душистой розовой водой. На цветочном изобилии построен и "сердечный" аккорд парфюма - в нем слышны акценты яркой гвоздики, трогательной лилии, водяного пиона и очаровательного ландыша.
Jo Malone Peony & Blush Suede
Любите ли вы аромат пиона весной? Jo Malone Peony and Blush Suede cologne - роскошный и обольстительный аромат, воспевающий нежность пиона и чувственность замшевых аккордов. Это харизматичная и многогранная композиция парфюмерного дома Jo Malone London, миссией которого всегда было воплощение красоты британской природы в каждом продукте известной марки. Аромат, сезон которого весна на 100%!
Aqua Allegoria Herba Fresca
Один из тех вневременных ароматов, которые составляют славу Guerlain. Идеален весной! Парфюмерную композицию открывают зелено-медовые ноты клевера в веселых солнечных искрах лимона. Полное свежести зеленое сердце представлено роскошным холодным аккордом мяты и терпкого бодрящего зеленого чая. В основе нежный хрустальный ландыш и легкие, чистые нюансы цикламена.
HERMÈS Un Jardin Mediterranée
Безусловный бестселлер, который вне времени.
"Аромат, воплощающий воспоминания о Средиземноморье, мозаика запахов, форм, цветов и тактильных ощущений", - так описывает его парфюмер Жан Клод Элена.
Новелла о средиземноморском саду, который изобилует деревьями и цветами и напоминает о целой гамме ароматов, бушующих в частных садах Туниса. Этот аромат, подобно путевому дневнику, отправляет в райский мир теней, воды и света на основе запаха инжира с примесью средиземноморских цитрусовых.
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В материале были использованы такие источники - Instagram-страница beauty_trends_ua, Makeup, Notino, Brocard, Fragrantica.ua.