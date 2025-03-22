5 женских ароматов - бестселлеров на весну, которые понравятся всем

Женские духи на весну - это своеобразный аксессуар в стиле каждой женщины. Именно ароматы могут создать весеннее настроение и подчеркнуть индивидуальность.

Chanel Chance Eau Tendre

На первом месте - настоящий хит и ода весне. Этот аромат не потеряет актуальности никогда, его обожают, как женщины, так и мужчины.

Как и основной аромат серии Chance, аромат Chance Eau Tendre относится к очень дорогим элитным парфюмам. Но в отличие от классического Chanel Chance он более легкий, весенний, в нем чувствуются яркие цитрусовые и фруктовые ноты, ярче проявлены цветочные элементы и исчезла шипровая основа.

Issey Miyake L'Eau d'Issey

Это абсолютный хит, и пусть вас не смущает, что аромат появился еще в 2000-х годах. Его абсолютная свежесть и утонченность не оставит равнодушным никого. Он "звучит" абсолютно вне времени и не примитивно.

В изысканной начальной ноте, легкость и прозрачность, ощущаются оттенки цикламена, белой фрезии, медового лотоса, горделивой бархатной розы и дыни, сбрызнутых душистой розовой водой. На цветочном изобилии построен и "сердечный" аккорд парфюма - в нем слышны акценты яркой гвоздики, трогательной лилии, водяного пиона и очаровательного ландыша.

Jo Malone Peony & Blush Suede

Любите ли вы аромат пиона весной? Jo Malone Peony and Blush Suede cologne - роскошный и обольстительный аромат, воспевающий нежность пиона и чувственность замшевых аккордов. Это харизматичная и многогранная композиция парфюмерного дома Jo Malone London, миссией которого всегда было воплощение красоты британской природы в каждом продукте известной марки. Аромат, сезон которого весна на 100%!

Aqua Allegoria Herba Fresca

Один из тех вневременных ароматов, которые составляют славу Guerlain. Идеален весной! Парфюмерную композицию открывают зелено-медовые ноты клевера в веселых солнечных искрах лимона. Полное свежести зеленое сердце представлено роскошным холодным аккордом мяты и терпкого бодрящего зеленого чая. В основе нежный хрустальный ландыш и легкие, чистые нюансы цикламена.

HERMÈS Un Jardin Mediterranée

Безусловный бестселлер, который вне времени.

"Аромат, воплощающий воспоминания о Средиземноморье, мозаика запахов, форм, цветов и тактильных ощущений", - так описывает его парфюмер Жан Клод Элена.



Новелла о средиземноморском саду, который изобилует деревьями и цветами и напоминает о целой гамме ароматов, бушующих в частных садах Туниса. Этот аромат, подобно путевому дневнику, отправляет в райский мир теней, воды и света на основе запаха инжира с примесью средиземноморских цитрусовых.

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