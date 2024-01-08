Журналист установил рекорд на Крещение, проведя в ледяной проруби невероятное количество времени

Журналист из Кривого Рога Олег Пономарев установил рекорд на Крещение 2024 года. Мужчина пробыл в холодной воде более 30 минут, при этом декламируя стихи.

При подготовке материала использовались источники: пост руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой в Facebook, комментарии Олега Пономарева для региональных изданий "Високий Замок" и "kryvbass.city".

Как проходила установка рекорда

Претендент на рекорд Олег Пономарев по приглашению Национального Реестра Рекордов прибыл в Киев.

Редактор издания "Кривой Рог на ладонях" провел в воде с температурой всего 1,5 градуса по Цельсию 30 минут 33 секунды.

Ныряние в прорубь на Крещение - это давняя традиция для Олега. По обычаю, он сначала погружается в прорубь в Днепре, а дальше остается в воде ориентировочно на пол часа.

Для установления рекорда Олег параллельно читал свои стихи и классиков украинской поэзии.

Свой рекорд Олег Пономарев посвятил памяти Заслуженного тренера Украины, основателя бойцовского клуба "Барс" Владимиру Коржаку, с которым дружил много лет.

Что известно об Олеге Пономареве

56-летний мужчина занимается моржеванием уже 15 лет. К этому он приобщил и всю свою семью - жену и пятерых детей.

Олег Пономарев с детьми и женой в проруби (фото: krivbass.city)

Именно основатель бойцовского клуба "Барс" Владимир Коржак, которому Олег посвятил свой рекорд, познакомил его с прорубью.

"Потом я начал купаться в течение всей зимы в ледяной воде. Ледяная вода меня закаляет, добавляет сил. Более того, вся моя семья также купается в ледяной воде - жена и пятеро детей. Да и не только моя семья. В течение зимы купается в холодной воде достаточно большой коллектив единомышленников", - рассказал Олег журналистам.

Оказалось, что такой рекорд Олег планировал установить давно, но полномасштабная война помешала этому.

"Два года назад я даже записал видео для установления рекорда. Сидел в воде 40 минут, а перед этим долго тренировался. Собственно мой рекорд и заключается в том, что я не просто сижу в этой воде, а читаю свои стихи. Но началась война, она и помешала регистрации рекорда еще тогда", - говорит Пономарев.

Однако теперь он наконец-то счастливый обладатель отметки за установление рекорда.