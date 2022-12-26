Чем можно заменить майонез в салатах: рецепты вкусных и полезных заправок
Майонез - очень жирный и калорийный продукт, от которого массово отказываются поклонники правильного питания. Любимые новогодние салаты можно заправить полезными соусами и заправками.
Об этом сообщил врач функциональной медицины Анна Михайличенко в Instagram.
Какие продукты вредны
По ее словам, в продуктах есть вредные трансжиры, которые приводят к бляшкам на сосудах, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, воспалени. и онкологии.
Врач советует исключить следующие продукты с трансжирами:
- Печенье, пирожные, торты, вафли, крекеры, пончики, конфеты;
- Чипсы, попкорн;
- Замороженные мясные полуфабрикаты в панировке;
- Майонезы, соусы
- Рафинированное растительное масло.
Важно всегда читать этикетки на продуктах. Если среди ингредиентов есть
гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло - продукт с трансжирами.
Также специалист советует делать соусы и заправки в салаты самостоятельно.
Чем можно заправить салаты
Майонез, обогащен Омега-3
На 1 стакан понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 яйцо;
- полстакана оливкового масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока;
- полстакана льняного масла;
- 1/4 чайной ложки порошка горчицы.
Для приготовления майонеза нужно яйцо смешать с горчицей и лимонным соком. Все нужно сбить блендером 3-5 секунд. Затем медленно добавляйте масла и параллельно сбивайте.
Такой майонез можно хранить в холодильнике 5-7 дней.
Вегетарианский соус
Для приготовления понадобится:
- 1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;
- пол чайной ложки измельченного чеснока;
- 1 чайная ложка сушеного укропа;
- черный перец.
Все ингредиенты нужно перемешать. Важно, что перед подачей его нужно охладить.
Такой соус отлично подходит к салатам из свежих овощей.
Соус Тартар
Чтобы сделать такой полезный соус, подготовьте следующие ингредиенты:
- 1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;
- полчайной ложки сушеного укропа;
- 1/4 чайной ложки сушеной паприки;
- 1/4 стакана мелко нарезанного красного перца;
- измельченный чеснок;
- пол столовой ложки лимонного сока.
Все ингредиенты нужно перемешать и соус подавать охлажденным.
Гуакамоле
Для приготовления такого полезного соуса необходимо:
- 3 авокадо;
- 1 перец халапеньо, нарезанный мелкими кубиками;
- 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;
- 1 чайная ложка красного перца;
- чайная ложка измельченного чеснока.
Авокадо нужно размять вилкой в однородную массу и перемешать с другими ингредиентами.
Кетчуп
Чтобы приготовить два стакана кетчупа, понадобятся следующие продукты:
- 1,75 кг помидоров черри;
- 1 ч. л черного перца горошком;
- 1 ч. л бутонов гвоздики;
- 2 мелко нарезанные луковицы;
- 1 ч. л тертого мускатного ореха;
- 1/8 головки чеснока;
- 1 ч. л семян сельдерея;
- лавровый лист;
- 1 ч. л душистого перца горошком;
- пол чайной ложки паприки;
- палочка корицы 1 см;
- 1/4 стакана несладкого фруктового сока;
- пол стакана лимонного сока.
Помидоры следует нарезать и положить в кастрюлю вместе с луком, чесноком, перцем и лавровым листом. Все варить до мягкости и добавить фруктовый сок.
Далее смешайте черный и душистый перец, гвоздику, мускатный орех, семена сельдерея и корицу. Все уложите в маленький марлевый мешочек и окуните в томатную пасту. Как только масса уменьшится в два раза - извлеките мешочек со специями.
Затем добавьте лимонный сок и варите еще 10 минут.
В конце разлейте кетчуп в банки и закройте крышкой.
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