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Чем можно заменить майонез в салатах: рецепты вкусных и полезных заправок

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Понедельник 26 декабря 2022 16:30
Чем можно заменить майонез в салатах: рецепты вкусных и полезных заправок Чем заменить майонез в салатах (flickr)
Автор: Татьяна Самарук

Майонез - очень жирный и калорийный продукт, от которого массово отказываются поклонники правильного питания. Любимые новогодние салаты можно заправить полезными соусами и заправками.

Об этом сообщил врач функциональной медицины Анна Михайличенко в Instagram.

Какие продукты вредны

По ее словам, в продуктах есть вредные трансжиры, которые приводят к бляшкам на сосудах, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, воспалени. и онкологии.

Врач советует исключить следующие продукты с трансжирами:

  • Печенье, пирожные, торты, вафли, крекеры, пончики, конфеты;
  • Чипсы, попкорн;
  • Замороженные мясные полуфабрикаты в панировке;
  • Майонезы, соусы
  • Рафинированное растительное масло.

Важно всегда читать этикетки на продуктах. Если среди ингредиентов есть
гидрогенизированное или частично гидрогенизированное масло - продукт с трансжирами.

Также специалист советует делать соусы и заправки в салаты самостоятельно.

Чем можно заправить салаты

Майонез, обогащен Омега-3

На 1 стакан понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 яйцо;
  • полстакана оливкового масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • полстакана льняного масла;
  • 1/4 чайной ложки порошка горчицы.

Для приготовления майонеза нужно яйцо смешать с горчицей и лимонным соком. Все нужно сбить блендером 3-5 секунд. Затем медленно добавляйте масла и параллельно сбивайте.

Такой майонез можно хранить в холодильнике 5-7 дней.

Вегетарианский соус

Для приготовления понадобится:

  • 1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;
  • пол чайной ложки измельченного чеснока;
  • 1 чайная ложка сушеного укропа;
  • черный перец.

Все ингредиенты нужно перемешать. Важно, что перед подачей его нужно охладить.

Такой соус отлично подходит к салатам из свежих овощей.

Соус Тартар

Чтобы сделать такой полезный соус, подготовьте следующие ингредиенты:

  • 1 стакан майонеза, обогащенного Омега-3;
  • полчайной ложки сушеного укропа;
  • 1/4 чайной ложки сушеной паприки;
  • 1/4 стакана мелко нарезанного красного перца;
  • измельченный чеснок;
  • пол столовой ложки лимонного сока.

Все ингредиенты нужно перемешать и соус подавать охлажденным.

Гуакамоле

Для приготовления такого полезного соуса необходимо:

  • 3 авокадо;
  • 1 перец халапеньо, нарезанный мелкими кубиками;
  • 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока;
  • 1 чайная ложка красного перца;
  • чайная ложка измельченного чеснока.

Авокадо нужно размять вилкой в однородную массу и перемешать с другими ингредиентами.

Кетчуп

Чтобы приготовить два стакана кетчупа, понадобятся следующие продукты:

  • 1,75 кг помидоров черри;
  • 1 ч. л черного перца горошком;
  • 1 ч. л бутонов гвоздики;
  • 2 мелко нарезанные луковицы;
  • 1 ч. л тертого мускатного ореха;
  • 1/8 головки чеснока;
  • 1 ч. л семян сельдерея;
  • лавровый лист;
  • 1 ч. л душистого перца горошком;
  • пол чайной ложки паприки;
  • палочка корицы 1 см;
  • 1/4 стакана несладкого фруктового сока;
  • пол стакана лимонного сока.

Помидоры следует нарезать и положить в кастрюлю вместе с луком, чесноком, перцем и лавровым листом. Все варить до мягкости и добавить фруктовый сок.

Далее смешайте черный и душистый перец, гвоздику, мускатный орех, семена сельдерея и корицу. Все уложите в маленький марлевый мешочек и окуните в томатную пасту. Как только масса уменьшится в два раза - извлеките мешочек со специями.

Затем добавьте лимонный сок и варите еще 10 минут.

В конце разлейте кетчуп в банки и закройте крышкой.

Раньше мы сообщали, как приготовить самый простой соус, который подойдет к любым блюдам.

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соус салати