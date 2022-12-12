Вот во сколько обойдется вам традиционный Оливье в 2022 году

К тому же, все они нужны для приготовления новогоднего Оливье. А значит, и любимый салат украинцев поднялся в себестоимости.

По данным Госстата, средние цены на продукты в ноябре выросли на 33,5% по сравнению с декабрем прошлого года. Подорожали наиболее употребляемые и важные товары.

Сколько будет стоить Оливье на семью в 2022 году - смотрите ниже в Styler.

Во сколько обойдется Оливье украинцам?

Эксперты подсчитали, что в этом году один килограмм "Оливье" обойдется украинцам в 340 гривен. В 2021 году эта цена была на уровне 250 гривен, то есть меньше примерно на 40%.

Обычно этого салата готовят много с расчетом на всю семью. Поэтому мы будем высчитывать необходимую сумму для приготовления трех килограммов блюда.

Для традиционного Оливье нужно:

картофель - 600 граммов

морковь - 250 граммов

лук - 150 граммов

вареные яйца - 6 штук

соленые огурцы - 400 граммов

колбаса вареная - 500 граммов

майонез - 300 граммов

горошек консервированный - 1 банка или 400 граммов

Если смотреть цены на сайте сети гипермаркетов "Ашан", то картина будет примерно такой.

Килограмм картофеля обойдется вам в 8,40 гривны, моркови - 19, а лука - 30 гривен. Обычно не нужно по целому килограмму, то на все овощи вы потратите в районе 30-35 гривен.

На овощах можно сэкономить, используя домашние (фото: Freepik)

Следующим в списке идет продукт, который подорожал за последний год почти на 81%. Да, вы правы, это яйца. За десяток вы отдадите примерно 70 гривен. Если будете брать поштучно, то за шесть яиц заплатите 33 гривны.

Огурцы для салата можно купить свежие или положить маринованные. Килограмм свежих огурцов в среднем стоит 70 гривен. За банки маринованные придется отдать от 50 до 100 гривен в зависимости от объема и сорта.

Без вареной лекарственной колбасы Оливье - не Оливье. Однако за килограмм качественного изделия заплатите в среднем 250 гривен. Может получиться немного дешевле, если попросите продавца нарезать на вес. Таким образом, вы сможете регулировать цену самостоятельно.

Чтобы сделать блюдо более здоровым, колбасу можно заменить отварным куриным филе, которое обойдется вам в 150 гривен за килограмм. На порцию салата этого вполне хватит.

Вареная колбаса является самым дорогим ингредиентом по-прежнему (фото: Freepik)

Для заправки салата чаще всего используют майонез. В порцию на три килограмма нужно примерно 300 грамм соуса, которые стоят 43 гривны.

Банк консервированного горошка сейчас стоит от 30 до 40 гривен.

Итоговые расчеты

Если добавить все вышеуказанные цены в соответствии с нужными пропорциями в салате, у нас будет примерно 304 гривны за три килограмма Оливье.

Из всех представленных продуктов немного подешевел только картофель. Больше всего подорожали яйца, колбаса и горошек. Кроме того, сейчас не мало стоят овощи, поэтому если у вас есть домашние запасы, уже сэкономите.

Однако не забывайте, что атмосферу праздника дарят совершенно не новогодние блюда, а ваше настроение. Поэтому прежде всего позаботьтесь именно о нем!

Как изменились цены на Оливье (фото: economics.novyny.live)