Самый простой соус к любым мясным блюдам: готовится легко и стоит недорого
Соусы помогают дополнить любое блюдо, а в некоторых случаях еще и исправить, если что-то пошло не так. Для некоторых соусов, особенно для мясных блюд, нужно очень много ингредиентов. А есть совсем простые, бюджетные универсальные, с которыми можно справиться очень быстро.
Рецептом такого соуса поделилась кулинарный блогер kate.deliciouss на своей странице в Instagram.
Яблочный соус к мясу
"Соус - это крутая штука. Он может придать новый вкус блюду, спасти блюдо, если вы где-то накосячили. Этот соус отлично походит к мясу, а особенно - к свинине. Вы можете подавать его вместе с бужениной из свинины, или просто запечь кусок мяса и к нему соус", - отметили кулинарка.
Ингредиенты:
- Яблоки очищенные - 400 г
- Сливочное масло - 50 г
- Сахар - 75 г
- Вода - 30 мл
- Лимонный сок - 1 ст. ложка
- Молотая корица - 1 г
Способ приготовления:
В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока растопится.
Потом добавляем 400 г очищенных и нарезанных кубиками яблок (берите более твердые), 75 г сахара (желательно коричневого), 30 мл воды.
Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем.
Потом добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы.
Выключаем огонь и даем постоять минут 10. Подаем с мясом.
Этот соус можно хранить в холодильнике до двух недель.
Фото: instagram.com/kate.deliciouss
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