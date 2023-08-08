ua en ru
Вт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чудесная заправка для рассольника, винегрета и других блюд: готовим из переросших огурцов

Новина українською →
Вторник 08 августа 2023 08:01
Чудесная заправка для рассольника, винегрета и других блюд: готовим из переросших огурцов Заправка для рассольника и салатов на зиму (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Если у вас набралась полная миска переросших огурцов, не спешите расстраиваться. Их тоже можно пустить на замечательную заправку на зиму. Баночка таких огурцов отлично подойдет в зимнее время для приготовления рассольника, овощного салата и винегрета.

Как сделать такую заправку - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится

  • Огурцы
  • Соль - 3 ст. ложки с горкой
  • Сахар - 3 ст. ложки без горки
  • Уксус 9% - 70 мл (6 ст. ложек)
  • Листья хрена
  • Чеснок
  • Лавровый лист
  • Перец душистый и обычный черный - горошком
  • Зонтики укропа

Как приготовить огурцы

Помойте овощи и нарежьте их кубиками, как для салата. Очищать кожуру не нужно. В чистые и сухие банки объемом в 0,5 литра положите по листочку хрена, зонтик укропа, половинке лаврового листа, одному зубчику чеснока. Добавьте по одной горошине душистого перца и по 5 горошин черного перца.

Далее разложите в банки нарезанные огурцы. Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Кипятком залейте банки с огурцами до самого верха, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут.

Потом всю воду слейте и добавьте специи. На каждый литр воды добавляйте: 3 ст. ложки соли с верхом, 3 ст. ложки сахара без верха и 70 мл уксуса. Сначала в воду добавьте соль и сахар, доведите до кипения, потом влейте уксус, снова доведите до кипения. А потом снимите воду с огня.

Готовым горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Закрутите крышками. Банки переверните, накройте теплым одеялом и оставьте на сутки.

Готовые банки можно хранить в обычном шкафу. Использовать можно для любых салатов, в рассольник или другие блюда, где в рецепте указаны соленые огурцы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить бюджетную и вкусную заправку для борща на зиму.

А также мы давали самый простой способ засолки сала в банке.

Читайте РБК-Украина в Google News
консервация заготовка продуктов заготовки на зиму рецепт рік