Чудесная заправка для рассольника, винегрета и других блюд: готовим из переросших огурцов

Если у вас набралась полная миска переросших огурцов, не спешите расстраиваться. Их тоже можно пустить на замечательную заправку на зиму. Баночка таких огурцов отлично подойдет в зимнее время для приготовления рассольника, овощного салата и винегрета.

Что вам понадобится

Огурцы

Соль - 3 ст. ложки с горкой

Сахар - 3 ст. ложки без горки

Уксус 9% - 70 мл (6 ст. ложек)

Листья хрена

Чеснок

Лавровый лист

Перец душистый и обычный черный - горошком

Зонтики укропа

Как приготовить огурцы

Помойте овощи и нарежьте их кубиками, как для салата. Очищать кожуру не нужно. В чистые и сухие банки объемом в 0,5 литра положите по листочку хрена, зонтик укропа, половинке лаврового листа, одному зубчику чеснока. Добавьте по одной горошине душистого перца и по 5 горошин черного перца.

Далее разложите в банки нарезанные огурцы. Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Кипятком залейте банки с огурцами до самого верха, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут.

Потом всю воду слейте и добавьте специи. На каждый литр воды добавляйте: 3 ст. ложки соли с верхом, 3 ст. ложки сахара без верха и 70 мл уксуса. Сначала в воду добавьте соль и сахар, доведите до кипения, потом влейте уксус, снова доведите до кипения. А потом снимите воду с огня.

Готовым горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Закрутите крышками. Банки переверните, накройте теплым одеялом и оставьте на сутки.

Готовые банки можно хранить в обычном шкафу. Использовать можно для любых салатов, в рассольник или другие блюда, где в рецепте указаны соленые огурцы.