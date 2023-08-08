Чудесная заправка для рассольника, винегрета и других блюд: готовим из переросших огурцов
Если у вас набралась полная миска переросших огурцов, не спешите расстраиваться. Их тоже можно пустить на замечательную заправку на зиму. Баночка таких огурцов отлично подойдет в зимнее время для приготовления рассольника, овощного салата и винегрета.
Как сделать такую заправку - читайте в материале ниже.
Что вам понадобится
- Огурцы
- Соль - 3 ст. ложки с горкой
- Сахар - 3 ст. ложки без горки
- Уксус 9% - 70 мл (6 ст. ложек)
- Листья хрена
- Чеснок
- Лавровый лист
- Перец душистый и обычный черный - горошком
- Зонтики укропа
Как приготовить огурцы
Помойте овощи и нарежьте их кубиками, как для салата. Очищать кожуру не нужно. В чистые и сухие банки объемом в 0,5 литра положите по листочку хрена, зонтик укропа, половинке лаврового листа, одному зубчику чеснока. Добавьте по одной горошине душистого перца и по 5 горошин черного перца.
Далее разложите в банки нарезанные огурцы. Поставьте на огонь большую кастрюлю с водой и доведите ее до кипения. Кипятком залейте банки с огурцами до самого верха, прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут.
Потом всю воду слейте и добавьте специи. На каждый литр воды добавляйте: 3 ст. ложки соли с верхом, 3 ст. ложки сахара без верха и 70 мл уксуса. Сначала в воду добавьте соль и сахар, доведите до кипения, потом влейте уксус, снова доведите до кипения. А потом снимите воду с огня.
Готовым горячим маринадом залейте огурцы до самого верха. Закрутите крышками. Банки переверните, накройте теплым одеялом и оставьте на сутки.
Готовые банки можно хранить в обычном шкафу. Использовать можно для любых салатов, в рассольник или другие блюда, где в рецепте указаны соленые огурцы.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить бюджетную и вкусную заправку для борща на зиму.
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