Законно ли отправлять повестки через мессенджеры: объяснение юриста

Есть ли законные основания для повесток в мессенджерах

Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что в Верховной Раде рассматривают возможность "вручения" повесток через мессенджеры. По его словам, все технические возможности на это есть, ведь к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована.

Юрист Димитрий Стриченко говорит, что на самом деле законных на это оснований нет. Инициаторы нововведения отталкивались от того, что о судебных заседаниях участников процесса можно информировать сообщением.

"Действующими процессуальными и никакими другими кодексами не закреплена возможность использования мессенджеров для передачи судами повесток/сообщений", - объясняет специалист компании "Де-юре".

Он также отмечает, что не до конца понятно, что именно называется мессенджером: или приложение, или просто средство связи. Если нововведения примут, необходимо отправлять сообщения с просьбой использовать номер телефона, на который будет осуществляться информирование.

Мобилизация в Украине может осуществляться через мессенджеры (фото: Freepik)

Как может происходить эта процедура

По словам законодателей, можно понять следующий алгоритм:

получение скана повестки, предварительно подписанной соответствующим руководителем ТЦК и СП

действия получателя в таком случае: обратиться в ТЦК и СП

При нарушении требований повестки может быть административная и уголовная ответственность. Не следует исключать возможность дополнения Уголовного Кодекса дополнительными статьями об ответственности за несвоевременное внесение информации о контактном номере.

Для этого, скорее всего, обяжут сообщать свой номер телефона через "Дію", ЦПАУ или ТЦК и СП. Этот номер в дальнейшем должен характеризоваться именно как контактный, а не личный.

Получатель может просто удалить сообщение. Что за это будет?

Современные средства обмена сообщениями позволяют удалять нежелательные SMS даже без их прочтения. То есть отправитель даже не увидеть, читали ли вы его сообщения на самом деле. Так же могут поступать граждане с повестками.

Эксперт говорит, что в любом случае игнорирование такой повестки будет нести соответствующие последствия, и в суде нужно будет доказывать, что факт получения не было.

К тому же, нет доказательств, что конкретное лицо пользовалось именно тем номером, мобильным телефоном или аккаунтом, куда поступила повестка. В этом вопросе стоит задуматься о формировании базы военнообязанных номеров.

"Не понятно, каким образом происходило такое формирование. Согласно статье 7 ЗУ "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" номер телефона не входит в персональные данные военнообязанного. Итак, к такому реестру не был закреплен, или все-таки нам чего-то не сообщают?" - анализирует юрист.

Для отправки повесток в мессенджерах нет законных оснований (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Будут ли повестки в мессенджерах

Несколькими днями позже Федор Вениславский заявил, что пока отправка повесток в мессенджерах происходить не будет.

"Есть определенные проблемы с вручением повесток в связи с большим количеством ВПЛ, в том числе и призывного возраста. Они находятся не по месту регистрации. Мы работаем над вопросами улучшения системы мобилизации", - пояснил нардеп.

По состоянию на данный момент законопроект к такой идее не разработан, поэтому повесток в мессенджерах по крайней мере в ближайшее время не будет.