В Украине хотят изменить правила вручения повесток: кто их будет раздавать
В Украине хотят изменить правила выдачи повесток. Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9566 от 7 августа, которым, среди прочего, хотят изменить порядок проведения мобилизации в Украине.
Что может измениться в выдаче повесток - читайте в материале ниже.
Что предлагают в новом законопроекте
Изменения хотят внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно изменениям, коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне.
Также предлагается разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также способствовать их прибытию по вызову в ТЦК и СП.
Автор законопроекта - нардеп Георгий Мазурашу.
Также в документе предлагается улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК концентрировались на работе с мотивированными патриотами, которые хотят идти защищать Украину с оружием в руках.
А немотивированные граждане, которые не хотят становиться военными, должны быть максимально привлечены к работе на поддержание и развитие экономики. В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые и физически, и морально воевать против российских оккупантов.
Более того, об этом говорили сами военнослужащие, так как немотивированные мобилизованные часто деморализуют сослуживцев, могут нарушить приказ, оставить позиции или сдаться в плен.
Какие виды повесток существуют сейчас
На данный момент в Украине есть три вида повесток, которые могут выдать военнообязанным мужчинам. К ним относятся:
- повестки для уточнения данных
- повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)
- мобилизационное предписание
В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Например, относительно места регистрации, состава семьи, места работы и т.д.
Во втором случае мужчина должен явиться для прохождения военно-врачебной комиссии, где будет установлена его степень пригодности к военной службе. По заключению ВЛК военнообязанный может быть признан годным, ограниченно годным или непригодным к военной службе.
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Кстати, в Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан.