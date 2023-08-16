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"Воевать пойдут все". Нардеп сделал заявление о правилах мобилизации

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Среда 16 августа 2023 20:01
"Воевать пойдут все". Нардеп сделал заявление о правилах мобилизации Народный депутат Егор Чернев сделал заявление о мобилизации (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине идет мобилизация, которая предусматривает четыре "волны". Пока в необходимости призыва всех мужчин нет, но если таковая возникнет, воевать пойдут все.

Об этом заявил Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, пишут Novyny.live.

Как проходит мобилизация, и какая сейчас волна

По словам нардепа, сейчас все механизмы мобилизации происходят согласно законодательству и пока изменений не планируется. В настоящее время продолжается вторая "волна" призыва.

"С нашей стороны мы делаем то, чтобы она (система. - Ред.) реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача - сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы над этим работаем", - отметил политик.

В каком случае призвать могут всех

Нардеп напомнил, что четвертая очередь мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины, а сейчас в Украине идет вторая очередь мобилизации.

"Это зависит от того, сколько эта война будет продолжаться и сколько ресурсов будет привлечено со стороны РФ. В Украине есть четыре очереди мобилизации. И вот четвертая предполагает, что на войну идут все мужчины. Сейчас мы находимся на второй очереди мобилизации.

Но если страна будет в опасности и будет реальная угроза потерять государственность, то пойдут все, как это было 24 февраля. Думаю, это обязанность каждого мужчины - защищать собственную страну. Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", - добавил Чернев.

Кого могут призвать в четвертую волну

Закон Верховной Рады Украины "О мобилизации" прописывает, что в "четвертой волне" на службу будут призваны все жители страны, не имеющие ограничений по возрасту (18-60 лет) и физических ограничений.

Сколько волн мобилизации и кого призывают

  • Первая волна мобилизации - оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту.
  • Вторая волна - призываются военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.
  • Третья волна - офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.
  • Четвертая волна мобилизации - все жители страны, не имеющие возрастных и физических ограничений.

Раньше мы писали, что в Украине хотят изменить правила вручения повесток.

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Мобилизация в Украине