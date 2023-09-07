Будут ли выпускать военнообязанных женщин за границу с 1 октября: объяснение юриста

Что нужно знать о военном учете с 1 октября

"Да, первая редакция изменений в ЗУ "О военной обязанности и военной службе" содержала норму об обязательном военном учете женщин с 01.10.2023 года, но власть так "выгребла" за это, что депутаты внесли изменения, согласно которым обязательному учету подлежат женщины с медицинской и фармацевтической специальностями", - говорит юрист.

Учет женщин, имеющих специализацию или профессию близкую к военной или медицинской сфере, осуществляется только на добровольной основе. Родственные специальности: это госбезопасность, телекоммуникации и радиотехника, стоматология и другие. В общей сложности этих специальностей есть 76, весь перечень можно посмотреть здесь.

"В законе все так криво прописано, что главные врачи трактуют это, как им вздумается. Почему? Потому что в постановлении указано, что на учет будут ставить женщин-медиков и фармацевтов, получивших соответствующее образование после принятия этого постановления - то есть после 30.12.2022 года. Но система здравоохранения на 80% состоит из государственных или коммунальных учреждений и там просто в принудительном порядке заставляют становиться на учет всех без исключения, угрожая увольнением", - говорит Симутин.

Он отмечает, что при наличии оснований для отсрочки - ее обязаны предоставить каждой гражданке, состоящей на военном учете.

Будут ли выпускать военнообязанных женщин за границу

"По моему мнению, изменения в правила пересечения границы не внесут. Объясню почему. Проверить у всех наличие образования - физически невозможно, потому что часть информации содержится в реестрах, а другая на бумаге. А если женщины должны будут доказывать на границе отсутствие у них медицинского или фармацевтической специальности, то Шмыгаля с его Кабмином просто загрызут", - говорит юрист.

Он отмечает, что чиновники вынуждены учитывать мнение общества, потому что это политика и легитимизация власти. Так что потери от подобного решения будут превышать профит.