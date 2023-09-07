Чи випускатимуть військовозобов'язаних жінок за кордон з 1 жовтня: пояснення юриста

Що треба знати про військовий облік з 1 жовтня

"Так, перша редакція змін до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" містила норму про обов’язковий військовий облік жінок з 01.10.2023 року, але влада так "вигребла" за це, що депутати внесли зміни, відповідно до яких обов’язковому обліку підлягають жінки за медичними та фармацевтичними спеціальностями", - каже юрист.

Облік жінок, які мають споріднену спеціалізацію чи професію до військової чи медичної сфери здійснюється тільки на добровільній основі. Споріднені спеціальності: це держбезпека, телекомунікації та радіотехніка, стоматологія та інші. Загалом цих спеціальностей є 76, весь перелік можна глянути тут.

"У законі все так криво прописано, що головні лікарі трактують це, як їм заманеться. Чому? Бо в постанові зазначено, що на облік будуть ставити медикинь і фармацевток, які здобули відповідну освіту після прийняття цієї постанови - тобто після 30.12.2022 року. Але система охорони здоров’я на 80% складається з державних чи комунальних установ і там просто в примусовому порядку змушують ставати на облік всіх без винятку, погрожуючи звільненням", - каже Сімутін.

Він наголошує, що за наявності підстав для відстрочки - її зобов'язані надати кожній громадянці, яка перебуває на військовому обліку.

Чи випускатимуть військовозобов'язаних жінок за кордон

"На мою думку, зміни до правил перетину кордону не внесуть. Поясню чому. Перевірити в усіх наявність освіти - фізично неможливо, бо частина інформації міститься в реєстрах, а інша на папері. А якщо жінки повинні будуть доводити на кордоні відсутність у них медичної чи фармацевтичної спеціальності, то Шмигаля з його Кабміном просто загризуть", - говорить юрист.

Він наголошує, що урядовці змушені враховувати думку суспільства, бо це політика і легітимізація влади. Тож втрати від подібного рішення перевищуватимуть профіт.