Чи випускатимуть військовозобов'язаних жінок за кордон з 1 жовтня: пояснення юриста

Жінки-медики та фармацевти з 1 жовтня мають ставати на військовий облік. У них будуть усі ті ж обов'язки, що й у чоловіків. Але поки залишається відкритим питання про те, чи будуть їх випускати за кордон.
Відповідь на це питання дав адвокат Роман Сімутін на своєму каналі You Tube.
"Так, перша редакція змін до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу" містила норму про обов’язковий військовий облік жінок з 01.10.2023 року, але влада так "вигребла" за це, що депутати внесли зміни, відповідно до яких обов’язковому обліку підлягають жінки за медичними та фармацевтичними спеціальностями", - каже юрист.
Облік жінок, які мають споріднену спеціалізацію чи професію до військової чи медичної сфери здійснюється тільки на добровільній основі. Споріднені спеціальності: це держбезпека, телекомунікації та радіотехніка, стоматологія та інші. Загалом цих спеціальностей є 76, весь перелік можна глянути тут.
"У законі все так криво прописано, що головні лікарі трактують це, як їм заманеться. Чому? Бо в постанові зазначено, що на облік будуть ставити медикинь і фармацевток, які здобули відповідну освіту після прийняття цієї постанови - тобто після 30.12.2022 року. Але система охорони здоров’я на 80% складається з державних чи комунальних установ і там просто в примусовому порядку змушують ставати на облік всіх без винятку, погрожуючи звільненням", - каже Сімутін.
Він наголошує, що за наявності підстав для відстрочки - її зобов'язані надати кожній громадянці, яка перебуває на військовому обліку.
"На мою думку, зміни до правил перетину кордону не внесуть. Поясню чому. Перевірити в усіх наявність освіти - фізично неможливо, бо частина інформації міститься в реєстрах, а інша на папері. А якщо жінки повинні будуть доводити на кордоні відсутність у них медичної чи фармацевтичної спеціальності, то Шмигаля з його Кабміном просто загризуть", - говорить юрист.
Він наголошує, що урядовці змушені враховувати думку суспільства, бо це політика і легітимізація влади. Тож втрати від подібного рішення перевищуватимуть профіт.
Раніше ми детально розповідали про те, як жінкам стати на військовий облік.
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