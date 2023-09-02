Уже осенью женщинам придется вставать на военный учет. Юрист объяснил, кого именно это касается

В Украине военный учет для женщин пока является добровольным. Однако с 1 октября 2023 г. работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны регистрироваться в военкоматах. Женщины других специальностей, которые близки к военной, могут стать на учет по желанию.

Все, что нужно знать о военном учете женщин, рассказываем в материале ниже.

Как встать на учет женщинам

Обязательному военному учету с 1 октября 2023 года подлежат врачи, медсестры и фармацевты. Взять на учет могут женщин, если они пригодны к прохождению службы по возрасту (до 60 лет) и состоянию здоровья (это определяет ВВК).

Стать на военный учет можно в территориальном центре комплектования. Для этого нужно прийти с паспортом, дипломом о медицинском образовании и справкой с места работы.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин, они должны:

становиться на военный учет

проходить подготовку к службе

сообщать военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т. п.

Когда вставать на учет выпускницам-медикам

За два месяца до завершения обучения, учебные заведения должны подавать в районные (городские) ТЦК СП списки выпускников, с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных и налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучения, номера военно-учетной специальности. Эти списки в ТЦК СП храняются в течение 10 лет.

Выпускникам медицинских и фармацевтических учреждений предоставляется 1 месяц после завершения учебы, чтобы встать на учет. Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени, их ждет штраф в размере от 850 до 1700 грн.

Кто из медиков и фармацевтов может не ставать на учет

Отметим, что по закону без военно-учетных документов медиков и фармацевтов не могут трудоустраивать.

Но для женщин, которые получили образование до утверждения изменений в закон о военной обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 г.), действует "переходный период". До конца 2026 года они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Однако городским (районным) ТЦК СП работодатели должны сообщать о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не стоят на военном учете. Нетрудоустроенные медики и фармацевты должны самостоятельно обратиться в военкоматы, чтобы встать на учет.

Будут ли выпускать женщин за границу

Пока независимо от специальности, профессии, факта пребывания на военном учете и наличия статуса военнообязанной женщин пропускают за границу беспрепятственно. Это регулируется действующим законодательством.

"Однако, не исключено, что ситуация может измениться. Учитывая всю диджилизацию военного учета, которая сейчас очень активно внедряется, определенные запреты могут возникнуть и для женщин, которые будут стоять на военном учете. Но это пока только предположение", - отметил адвокат Владимир Крекотень в Instagram.