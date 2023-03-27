В Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене
В Украине за последнюю неделю подорожали тепличные огурцы, которые в последнее время падали в цене.
Об этой тенденции сообщают аналитики East Fruit.
Почему цены на огурцы растут
Подорожание этих овощей в стране обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно ограниченного предложения.
За прошедшую неделю выборка огурца в местных тепличных комбинатах заметно сократилась из-за пасмурной погоды, в то время спрос у покупателей только повысился.
Тепличные комбинаты продают огурцы оптом по 80-140 грн/кг ($2,19-3,83/кг), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам представителей комбинатов, удорожание стимулируется сразу несколькими факторами. Прежде всего, росту цен способствует заметное сокращение предложения огурца на рынке, поскольку выборки в теплицах существенно снизились.
При этом поставки данной продукции из Турции также значительно уменьшились, что также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая довольно активный спрос в данном сегменте.
Что будет с ценами дальше
Отметим, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке на сегодняшний день уже в среднем в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Цены в магазинах стартуют от 110 гривен за килограмм.
Далее прогнозируется снижение цены, так как погодные условия будут улучшаться.
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