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В Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене

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Понедельник 27 марта 2023 08:57
В Украине подорожал популярный овощ, который в последнее время падал в цене Фото: В Украине подорожали тепличные огурцы (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю подорожали тепличные огурцы, которые в последнее время падали в цене.

Об этой тенденции сообщают аналитики East Fruit.

Почему цены на огурцы растут

Подорожание этих овощей в стране обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне довольно ограниченного предложения.

За прошедшую неделю выборка огурца в местных тепличных комбинатах заметно сократилась из-за пасмурной погоды, в то время спрос у покупателей только повысился.

Тепличные комбинаты продают огурцы оптом по 80-140 грн/кг ($2,19-3,83/кг), что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам представителей комбинатов, удорожание стимулируется сразу несколькими факторами. Прежде всего, росту цен способствует заметное сокращение предложения огурца на рынке, поскольку выборки в теплицах существенно снизились.

При этом поставки данной продукции из Турции также значительно уменьшились, что также дает возможность местным производителям повышать цены, учитывая довольно активный спрос в данном сегменте.

Что будет с ценами дальше

Отметим, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке на сегодняшний день уже в среднем в 1,5 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Цены в магазинах стартуют от 110 гривен за килограмм.

Далее прогнозируется снижение цены, так как погодные условия будут улучшаться.

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Ранее мы сообщали, какие продукты больше всего подорожали за последний год.

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