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Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

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Украина, Среда 12 апреля 2023 10:23
Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит Фото: ставки для населения растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,6% до 0,7%.

За март ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 12,1% до 13,4% годовых, по валютным упали с 0,6% до 0,3% годовых.

Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

Депозитный портфель банков за март вырос на 1,4% до 1 976 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 938 млрд гривен, предприятий вырос на 3,8% до 989 млрд гривен.

Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 года в национальной валюте составляли 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Отметим, потребительские цены в Украине в марте выросли на 21,3%. НБУ прогнозирует на 2023 год инфляцию ниже 20%, правительство - ниже 30%.

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