Банки повысили ставки: под какой процент можно разместить депозит

В марте 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,4% годовых. Это на 0,6 п.п. выше, чем месяцем ранее (10,8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,6% до 0,7%.

За март ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 12,1% до 13,4% годовых, по валютным упали с 0,6% до 0,3% годовых.

Депозитный портфель банков за март вырос на 1,4% до 1 976 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 938 млрд гривен, предприятий вырос на 3,8% до 989 млрд гривен.