Курс укрепляется: как украинцы могут на этом заработать

С начала года курс гривны по отношению к американскому доллару заметно укрепился с 40,8 до 37,8 гривны за доллар, что составляет почти 8%. Такая тенденция обусловлена рядом факторов, в том числе отсутствием пикового спроса на валюту среди граждан, что позволяет сохранять баланс между спросом и предложением и тем, что Национальный банк отказался от практики закупки новых военных облигаций у Министерства финансов для финансирования государственных расходов. В 2022 году через этот инструмент было "напечатано" 400 миллиардов гривен новых денег.

Учитывая стабильные поступления от западных партнеров, в частности, новый меморандум с МВФ, Национальный банк, скорее всего, не вернется к такой практике в 2023 году. Почему же печать денег может быть проблематичной?

Дело в том, что когда Национальный банк покупает государственные облигации, деньги поначалу попадают на счет правительства, но впоследствии они привлекаются для финансирования государственных расходов и оказываются в банковской системе.

Банковская система Украины двухуровневая, поэтому эта операция отражается дважды. Во-первых, правительство перечисляет средства на счета банков. Во-вторых, банковские учреждения отражают эти средства как обязательства, осуществляя соответствующие зачисления на банковские карты граждан. А оттуда они легко попадают на наличный валютный рынок и начинают давить на гривну. Сейчас влияние этого фактора снято, национальная валюта крепнет.

И возникает вопрос: как же украинцы могут использовать это в свою пользу?

Очевидно, что конвертационные депозиты, которые предлагали гражданам по инициативе НБУ, сейчас не пользуются такой популярностью, как еще несколько месяцев назад, потому что безналичный курс доллара почти сравнялся с наличным. Для тех, кто все же хочет обезопасить себя от валютных рисков, есть возможность купить по достаточно выгодному курсу валюту и приобрести, например, военные валютные облигации, ставка по которым сейчас составляет 4,85% годовых, что, учитывая отсутствие налогообложения его НДФЛ (18%), пожалуй, по сравнению с банковскими предложениями является наиболее выгодным вариантом с точки зрения уровня риска и доходности.

При этом сейчас есть ряд банков, преимущественно небольших, продолжающих привлекать валютные депозиты под 3-6% годовых, несмотря на возросшие требования к резервированию таких средств. Но следует напомнить, что полученный процентный доход будет обложен подоходным налогом в 18%, а также военным сбором (1,5%). Военные гривневые и валютные облигации облагаются только военным сбором.

Следует обратить внимание также на еще одну особенность, присутствующую сейчас на валютном рынке. Несмотря на то, что безналичный и наличный доллар почти сравнялись, разница между наличным и безналичным евро у большинства банков все еще велика и достигает даже кое-где 1 гривну. И что самое интересное: безналичный евро теперь стоит дороже наличного.

То есть при условии оплатить покупки в одну тысячу евро на иностранном сайте гривневой картой с баланса может быть списано – 41800 гривен, но если сделать иначе: купить в обменнике наличные евро и положить на карту и уже ею рассчитаться, тогда такая покупка обойдется в одну тысячу гривен дешевле – 40800 гривен. Если стоимость покупки в две тысячи евро, то экономия будет достигать двух тысяч гривен. Поэтому, чтобы избежать лишних расходов, лучше перед совершением валютных конвертационных безналичных операций уточнить у обслуживающего банка актуальный наличный и безналичный курс.

В условиях продолжающейся войны ситуация на валютном рынке может изменяться. Не стоит забывать, что, в частности, члены правительства во время просчета госбюджета на этот год заложили среднегодовой курс 42,2 гривны за доллар, а на конец года - вообще больше 45 гривен. Конечно, это не значит, что так и будет, но не учитывать такие риски нельзя.

Надо быть готовым к развитию каких-либо событий и, безусловно, не держать все средства в одной валюте и в одном учреждении. Следует диверсифицировать свои сбережения, чтобы какие-либо колебания на валютном рынке не приводили к существенным убыткам.