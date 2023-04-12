ua ru
Ср, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

Новина українською →
Украина, Среда 12 апреля 2023 09:42
Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам Фото: банки снова повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2023 года в национальной валюте составляли 36,4% годовых. По сравнению с февралем ставки выросли на 0,4 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали с 5,1% до 2,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий март упали с 20,5% до 20,2% годовых, по валютным выросли с 5,5 % до 6,2%.

Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

Кредитный портфель банков за март сократился на 1,3% до 973 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,2% до 205 млрд гривен, предприятий сократился на 1,5% до 755 млрд гривен.

Ставки повышаются: под какие проценты банки выдают кредиты украинцам

Напомним, по данным НБУ, украинские банки продолжают ужесточать требования при выдаче кредитов для населения. Финучреждения заметно увеличили стоимость потребительских ссуд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
Комендантский час на Пасху: какие ограничения будут в областях
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно