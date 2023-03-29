Мою улицу переименовали. Какие документы менять и сколько это стоит?

В Украине во многих городах и селах переименовывают улицы, площади, проулки, на фоне чего у граждан возникают резонные вопросы относительно необходимости корректировки данных в документах, где содержится информация о месте регистрации, о правах собственности на недвижимость и прочее.

Нужно ли спешить в ЦНАПы и вносить изменения в те или иные документы, если вашу улицу переименовали - читайте в материале ниже.

Что с местом регистрации в паспорте

На самом деле законодательство не предусматривает обязанности вносить подобные сведения, так как смена названия улицы не подразумевает изменение регистрации места жительства, разъясняет "Правительственный портал".

Так, сведения о зарегистрированном (или задекларированном) месте жительства (пребывании) граждан хранятся в Едином государственном демографическом реестре, в электронной базе, с сохранением предварительных данных о старом названии.

Эти сведения по желанию лица вносятся в соответствующие документы, содержащие сведения о местожительстве/нахождении.

Перерегистрацию места жительства можно сделать, когда вы меняете паспорт или фамилию.

Нужно ли обновлять документы на недвижимость

Вносить изменения в свидетельство о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договор купли-продажи, договор изменения, договор дарения нужно делать только в тех случаях, когда это необходимо для оформления продажи или дарения, и т.п., или по собственной инициативе, отмечают в пресс-службе КГГА.

То есть документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются также действующими при изменении названия улицы, на которой они расположены. Такие документы изменяют только при необходимости. К примеру, для купли-продажи или дарения недвижимости, обращает внимание директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название.

"На стоимости услуг нотариуса это не отразится", - указал чиновник.

В то же время юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы, но предельных сроков для этого нет, поэтому предприятие самостоятельно решает, когда провести регистрацию изменений.

Куда обращаться, чтобы изменить документы

Для изменения документов гражданам нужно обращаться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество - в ЦНАПы - с заявлением о внесении изменений в этот госреестр в связи с изменением названия или переименования улицы.

Если вы хотите продать/подарить/наследовать недвижимое имущество, в Департаменте градостроительства и архитектуры при городских администрациях можно получить справку о переименовании улицы. Их можно получить бесплатно.

Для этого необходимо подать заявление в орган местного самоуправления, принявшим решение о переименовании такой улицы - бланк заявления выдают на месте, а справка выдается в срок от 15 календарных дней до месяца.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги: заявление и документ, удостоверяющий личность.