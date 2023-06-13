Парка Горького больше нет. В Харькове переименовали несколько улиц и не только

В Харькове переименовали несколько улиц, названых в честь российских деятелей. Теперь они будут носить имена украинских героев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

"Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко, улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла, улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер на Конторской, напротив дома №5, назван в честь боевого медика Владиславы Черных", - написал он.

Терехов подчеркнул, что эти герои погибли за всех украинцев. Они отдали свою жизнь за свободу Харькова и независимость Украины. Поэтому они достойны того, чтобы быть увековеченным в памяти людей навсегда.

К тому же, парк Горького будет называться Центральным парком культуры и отдыха. Ведь именно это название уже давно прижилось среди харьковчан.

Мэр добавил, что горожанам, у которых есть жилье на улицах с новыми названиями, не нужно менять прописку и документы о праве собственности на недвижимость.

По словам Терехова, все "топонимические" решения по переименованию улиц и скверов были приняты депутатами городского совета единогласно. Дальнейшая работа в этом направлении продолжается и дальше.

Декоммунизация в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину остро встал вопрос о переименовании улиц, парков, скверов и т.д., которые были названы в честь российских государственных деятелей и деятелей культуры.

В Украине существует большое количество выдающихся людей, поэтому государство начало менять старые названия объектов.

Так, например, в Харькове переименовали российский драматический театр имени Пушкина, а населенный пункт Ватутино в Харьковской области получил название Залужное.

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