Нужно ли переоформлять документы на недвижимость, если вашу улицу переименовали

По всей Украине продолжается активный процесс переименования улиц и населенных пунктов. У многих граждан возникает вопрос, нужно ли в таком случае менять документы на недвижимость?

Ответ на этот вопрос дала юрист адвокатского объединения "Вертикаль" Мария Левченко на канале Telegram.

Нужно ли переоформлять документы

"Сейчас очень много переименовывают улиц, городов, поселков, сел. Поэтому, если у вас изменилось название населенного пункта или улицы, вам не нужно менять документы на недвижимость", - объясняет эксперт.

Соответственно, такие документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе при изменении названия улицы/города, где они расположены.

В каких случаях целесообразно сменить документы

Вносить изменения в свидетельство о праве собственности, свидетельства о праве на наследство, договор купли-продажи, договор изменения, договор дарения нужно только в случаях, когда вы оформляете продажу или дарение и т. д., или по собственной инициативе.

Если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на другое лицо, уже укажут новое название.

Отметим, что при этом юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Но пока нет установленных крайних сроков, до которых нужно обязательно это сделать. Поэтому предприятие самостоятельно решает, когда перерегистрировать документы.

Где и как переоформить документы

Гражданам нужно обращаться в ЦНАП с заявлением о внесении изменений в этот госреестр в связи с изменением названия или переименования улицы.

В случае, если владелец планирует продать/подарить/наследовать недвижимое имущество, нужно обратиться в Департамент градостроительства и архитектуры при городских администрациях, чтобы получить справку о переименовании улицы.

Такая справка выдается бесплатно в течение 15-30 календарных дней с момента написания соответствующего заявления.