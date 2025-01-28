Лучший завтрак, который нужно есть всем гипертоникам

Здоровье артерий имеет важное значение для общего благополучия и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Правильное питание очень важно в этой ситуации.

Что именно надо есть на завтрак для здоровых артерий и нормализации давления, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что именно надо есть для артерий на завтрак?

Доктор Майкл Тваймен, кардиолог из Apollo Cardiology в Сент-Луисе, подчеркивает важность сбалансированного завтрака, который включает белок, клетчатку и листовую зелень, как ключ к контролю артериального давления и содействие оптимальному здоровью артерий.

Белки - основа завтрака

Белки необходимы для восстановления и строительства тканей, но они также играют решающую роль в регуляции аппетита. Включение нежирных источников белка на завтрак, таких как яйца, греческий йогурт или тофу, может помочь.

Белок помогает вам дольше чувствовать сытость, что может предотвратить нездоровые перекусы в течение дня.

Стабилизация уровня сахара в крови

Это жизненно важно, чтобы избежать скачков инсулина, которые могут способствовать метаболическим проблемам.

Клетчатка - союзник для здоровья сердечно-сосудистой системы

Клетчатка является еще одним важным компонентом, который не должен отсутствовать в здоровом завтраке.

Продукты, богатые клетчаткой, такие как овес, фрукты и семена, предлагают многочисленные преимущества:

Снижение холестерина: растворимая клетчатка помогает снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина, что способствует лучшему здоровью артерий.

Контроль веса

Повышая чувство сытости, клетчатка может помочь поддерживать здоровый вес, что имеет решающее значение для контроля артериального давления.

Регулирование кишечного тракта

Хорошее пищеварение имеет важное значение для общего здоровья.

Листовые зеленые овощи, такие как шпинат, капуста или мангольд, богаты питательными веществами и имеют низкую калорийность.

Включение их в завтрак обеспечивает:

Антиоксиданты

Эти соединения помогают бороться с окислительным стрессом и уменьшают воспаление в организме.

Калий: этот минерал необходим для регулирования артериального давления. Это помогает сбалансировать влияние натрия и способствует здоровой работе сердца. Витамины и минералы: овощи являются богатым источником витаминов A, C и K, а также фолиевой кислоты и железа.

Как отмечает доктор Майкл Тваймен, принятие этих пищевых привычек является важным для ухода за нашим сердцем.