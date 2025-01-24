Добавьте этот продукт к завтраку и у вас станут лучше расти волосы

Когда ваши пряди выглядят менее красиво, это обязательно вызывает тревогу. Истончение прядей или замедление роста могут раздражать, но что это вызывает? Эксперты поделились способами, как бороться с выпадением волос.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror рассказывает, какой продукт на завтрак улучшит состояние ваших волос.

Почему волосы выпадают?

Заметим, что причин может быть несколько, например, гормональные изменения, чрезмерная нагрузка на кожу головы с помощью причесок и даже серьезные проблемы со здоровьем, такие как заболевания щитовидной железы или аутоиммунные заболевания.

Эксперты утверждают, что выпадение от 50 до 100 прядей ежедневно является нормальным явлением, но если вы боитесь, что волосы выпадут, прежде всего следует обратиться к вашему семейному врачу.

Если вы хотите иметь роскошные волосы - питание имеет большое значение.

Прежде чем покупать специальные добавки, эксперт NHS предлагает сделать анализ крови, чтобы проверить уровень ферритина, который влияет на рост волос.

Отметим, что уровень ферритина в организме должен быть в пределах, способствующих росту волос, и если он слишком низкий, вы можете изменить свой рацион, чтобы повысить его.

Какие продукты способствуют росту волос?

Чтобы повысить уровень ферритина, который имеет решающее значение для роста волос, надо включить в рацион продукты богатые железом.

Для тех, кто употребляет мясо и продукты животного происхождения, отличным вариантом является нежирное красное мясо, устрицы и яйца.

Кроме того, хорошими источниками железа являются темные листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, а также чечевица, фасоль, тофу и изюм.

Однако перед приемом препаратов железа необходимо проконсультироваться с врачом.