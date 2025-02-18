Йоко Оно и Джон Леннон. Нумеролог ответила, в чем мистика этих отношений

Сегодня, 18 февраля, день рождения одной из самых экстравагантных женщин мира - второй жены Джона Леннона, загадочной Йоко Оно. В свое время она настолько повлияла на Джона, что он ушел из семьи, а впоследствии - и из Beatles.

В нумерологии есть несколько показателей, которые свидетельствуют о том, что у человека есть определенные сверхспособности. У Йоко Оно есть почти все.

"Эта загадочная женщина имеет в дне рождения число 18 (старший аркан Таро "Луна"), который придает ей глубины, мистичности и внешности "ведьмы". В числе жизненного пути видим 9, цифру мудрости и интеллекта, что является своеобразным "пропуском" во всемирное поле опыта. Цифра 7 в числе врожденного таланта говорит о плотном контакте со Вселенной, способность видеть и читать ее знаки, а также желание отличаться от всех. Это цифра воинов и бунтарей, которые идут против системы. Также Йоко является обладательницей показателя экстрасенсорной энергии 222, которая быстро считывает энергии других людей", - отметила нумеролог.

Как известно, Йоко Оно и Джон Леннон встретились в то время, когда оба были в отношениях, но это мощное притяжение ничто не могло остановить.

"Знаковая встреча состоялась в 1966 году, когда Джон проживал свой 5-й личный год (это год перемен, когда жизнь может перевернуться на 180 градусов), а Йоко - свой 6-й личный год (именно в этот период люди часто встречают любовь всей своей жизни, но также это и год треугольников, когда нужно сделать правильный выбор)", - отметила Бланк.

Также она подчеркнула, что сверхмощное притяжение и долгие отношения в паре - это свидетельство того, что есть одинаковые энергии как база для взаимопонимания. Но большую роль также играют противоположные энергии, которые как раз и являются тем самым магнитом, который тянет друг к другу с невероятной силой.



Нумеролог проанализировала отношения Джона Леннона и Йоко Оно (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

"Джон и Йоко были одинаково интеллектуальны по своим 9-кам, а также имели одинаковый характер и сектор память в матрице (цифры 1 и 9 в квадрате Пифагора). Вся остальная энергия у них абсолютно противоположная, что и стало фактором непреодолимого притяжения, которому они не смогли сопротивляться", - подчеркнула нумеролог.

"Йоко была мощным донором для Джона: она давала ему энергию (двойки в матрице), поддержку в сложных ситуациях (тройки в матрице), а также была невероятно сексуальной для него (его показатель темперамента 0, а у нее это максимальные 5 цифр в диагонали 3-5-7). Он ей давал опору и материальную защищенность через свои 44 и 666, которых у нее нет. А она дополнительно мотивировала его на романтические и творческие достижения своими 77", - отметила Бланк.

Таким образом судьбы Леннона и Оно сложились, как пазлы, и даже после различных проблем пара все равно оставалась вместе до последнего. Но самое интересное можно увидеть в их совместных показателях, если добавить их основные позиции.

"Все их невероятные социальные и творческие проекты, которые далеко не всем были понятны, показывают два числа 12 в совместимости. Это аркан Таро "Повешенный", который видит Вселенную в перевернутом виде и является показателем чрезвычайного творчества и креативности, но он же может давать и "зависание", - отметила нумеролог.